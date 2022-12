¿CR7 titular ante Marruecos?: Luis Enrique avisó de la sorpresa

Es un tópico, pero teniendo en cuenta lo ocurrido ayer en los cuartos de final entre Croacia y Brasil, y después entre Países Bajos y Argentina, Fernando Santos tendrá que tener mucho cuidado con Marruecos, no hay favoritos en Qatar. Los marroquíes ya han dejado en el camino a Bélgica, Canadá, España y ahora irán con todo para sacar a CR7 del Mundial. Ante Portugal, disputarán un duelo sin complejos, teniendo claro su estilo y esperando paciente atrás para salir a la contra y tener sus oportunidades. Los lusos no lo tendrán nada fácil, y sino que se lo digan a Luis Enrique.

España cayó ante Marruecos en los octavos de final gracias a su solidez defensiva y sobre todo al tremendo trabajo en el centro del campo durante todo el partido de dos futbolistas: Sofyan Amrabat y Azzedine Ounahi. Luis Enrique quedó sorprendido con el despliegue físico del ‘8’ de Marruecos tal y como hizo público al acabar el partido en rueda de prensa: “Me ha sorprendido gratamente el número 8, no recuerdo cuál es el nombre, lo siento. ¡¡¡Madre mía!!! ¿De dónde ha salido ese muchacho? Juega muy bien. Achraf y Ziyech son evidentes, a En-Nesyri lo conocemos bien, a Amrabat también lo conocemos... Pero este chico no ha parado de correr. Lo hemos hablado en el 'staff'. Espectacular”.

Sorpresa para Luis Enrique y aviso para Portugal, los marroquíes son un equipo incansable y muy sólido, no será nada sencillo derrotarles, de hecho, todavía no han perdido en este Mundial y aún no les han marcado ningún gol, ni siquiera en la tanda de penaltis. Bono ha tenido que recoger solo una vez el balón del fondo de su portería, pero porque Aguerd se metió en propia puerta. Su solidez defensiva es tan alta que en Portugal apuntan a que Fernando Santos podría variar el sistema y pasar del 4-3-3 al 4-4-2 y jugar con dos delanteros, siendo uno de ellos Cristiano Ronaldo.

Según apuntan los medios portugueses, el motivo de este posible cambio de estilo de Fernando Santos es la solidez defensiva de Marruecos. La intención del seleccionador portugués es meter a Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos, indiscutible tras su hat-trick ante Suiza, en punta, con dos interiores muy abiertos que podrían ser João Félix y Bruno Fernandes para enviar balones al centro del área marroquí para que sean rematados por CR7 y el delantero del Benfica, pasando Bernardo Silva a formar pareja en el centro del campo con Wlliam Carvalho, siendo Otavio el sacrificado.

Fernando Santos no quiere cometer el error que cometió Luis Enrique ante Marruecos y esperar a que los de Walid Regragui se cansen para que se abran huecos, su intención es atacar desde el principio con centros laterales que comprometan a los defensas marroquíes y para ello cuenta en su plantilla con uno de los mejores rematadores de cabeza del torneo, Cristiano Ronaldo. Después de toda la polémica con una supuesta amenaza de abandono de la concentración lusa, CR7 podría volver al once titular.