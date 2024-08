De finalista de Champions con Tottenham a fracaso estrepitoso en Chelsea: ahora, dirigirá un Mundial

Después de una temporada para el olvido, Mauricio Pochettino fue despedido como director técnico del Chelsea, quien optó por Enzo Maresca como su reemplazo. Tras unos meses de descanso, el argentino vuelve al ruedo



Pochettino llegó a un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador de la Selección de Estados Unidos, firmando un contrato que se extenderá hasta después del Mundial 2026, que el país norteamericano coorganizará con México y Canadá. Por lo cual, es un facto, salvó que coseche una muy mala racha de resultados, que el entrenador dirija su primer Copa del Mundo.

La selección estadounidense destituyó a Gregg Berhalter tras una decepcionante eliminación en la fase de grupos de la Copa América 2024, torneo que también organizaron. Compartieron grupo con Uruguay, Panamá y Bolivia, y quedaron fuera de la competición en una etapa temprana. Matt Crocker, actual director deportivo de la federación estadounidense de fútbol y que estuvo a cargo de las divisiones juveniles de Southampton cuando Pochettino dirigía el primer equipo, rápidamente fijó su mirada en el argentino.

El ex entrenador de Tottenham, que tendrá su primera experiencia en el banquillo de una selección nacional, enfrentará el reto de superar la mejor actuación de Estados Unidos en un Mundial, que fueron los cuartos de final en Corea-Japón 2002. En Qatar 2022 fueron eliminados en octavos de final por Países Bajos, y en Rusia 2018 ni siquiera lograron clasificar. Actualmente, cuenta con una plantilla llena de talento, con jugadores como Christian Pulisic, Weston McKennie, Timothy Weah, Giovani Reyna, Yunus Musah, Folarin Balogun y Sergiño Dest.

