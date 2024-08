Chelsea apunta a futuro; después de Cole Palmer, el siguiente en ser renovado: hay goles para rato

Enzo Maresca asumió el rol de director técnico de Chelsea tras la marcha de Mauricio Pochettino. Los londinenses no cumplieron con la expectativa y apenas mostraron de lo que están hechos, con un equipo con nombres interesantes, pero sin la experiencia necesaria para plantarle cara a rivales como Manchester City, Arsenal o Liverpool. Los 'Blues' saben que todo tiene un proceso y para empezar, la dirigencia se enfocó en contar con sus jóvenes figuras mucho años más.

Tal es el caso de Cole Palmer, internacional con el seleccionado inglés y además uno de los máximos referentes hoy en día en el plantel de Chelsea que busca resultados positivos apenas inicie la temporada. Además del habilidoso mediocampista, la interna también ve con buenos ojos extenderle el contrato al senegalés Nicolas Jackson, quien después de pasar por Villarreal, puso rumbo a Stamford Bridge. Y en lo que va de la fecha, el atacante no ha decepcionado.

Cole Palmer fue un valor agregado al Chelsea del curso pasado, con vocación para crear oportunidades de gol y personalidad para influir en el juego de sus compañeros. Por esa razón y muchas más, el cuadro de Londres extendió su contrato hasta 2033, garantizándole una suma de 80.000 libras a la semana, según apunta ‘The Athletic’.

🚨🔵 After Cole Palmer, Chelsea want to reward Nicolas Jackson with new contract as negotiations have already started.



Talks ongoing over longer deal and higher salary for Jackson as club’s very happy with his impact on first PL season. pic.twitter.com/qfx9VnRrso