De la polémica The Best a manchar al Balón de Oro y a Messi, CR7, UEFA y FIFA: Iniesta perjudicado

Nadie va a poner en duda a estas alturas la calidad y la huella imborrable que han dejado y aún hoy perpetúan Leo Messi y Cristiano Ronaldo en el mundo del fútbol moderno, sin embargo su absolutismo hace mucho que menguó, aunque quizá no siempre interesó que esto se consumara. No son pocos los aficionados al fútbol y los expertos y profesionales del balompié que han puesto en duda algunas de sus designaciones en los galardones individuales, como aquella de 2010 con Iniesta y Xavi perdiendo ante Messi, y ahora hay un hecho que ahonda en la polémica por el The Best y salpica al Balón de Oro de ambos cracks.

Ha publicado el diario AS como en el programa televisivo Gol Play, Juvenal Edjogo, el que fuera capitán de la selección de Guinea Ecuatorial allá por el año 2013 habló del poco valor que le da a estos galardones individuales en un juego colectivo, con lo que podemos estar de acuerdo, pero indagó en un escándalo mucho mayor, uno que vivió, según cuenta Edjogo, él mismo y que afecta directamente al argentino y al portugués.

¿Interés?

En el espacio televisivo, Edjogo narró como él designo en 2013 para el Balón de Oro a Didier Drogba, que había sido clave en la Champions League del Chelsea, primera del club blue, y a Andrés Iniesta, doble campeón de Europa y campeón del mundo con España, pero sobre todo contó cómo no eligió ni al jugador de la albiceleste ni al capitán de Portugal y sin embargo a la hora de publicarse lo elegido por los capitanes, entre los que estaba, se encontró con la sorpresa: su elección eran Messi y CR7… sin haberlos elegido.

Restaba importancia al hecho Edjogo, advirtiendo, eso sí, el poco respecto que le merecen este tipo de galardones del entorno FIFA y UEFA, pero evidentemente son muchas las voces que se han alzado por el escándalo que describe. Las opiniones son algo subjetivo, pero como sucedió este año con The Best -al premiar no a los mejores de un Mundial sino de una temporada-, ha habido otras veces en que los premios otorgados a Messi y CR7 han sido puestos en duda. Quién saben, tal vez interesaba mantener la rivalidad…