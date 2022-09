El ‘9’ de Francia que desafía a Benzema: quiere más, su tercer Mundial

La gran cita se va a acercando y los futbolistas empiezan a sentir un cosquilleo en el cuerpo por no perderse el tan ansiado Mundial de Qatar. En esta ocasión, un hombre importante en los últimos éxitos de la selección francesa, Olivier Giroud, ha manifestado su deseo de no perderse el que sería su tercer gran campeonato. Ha sido a través de una entrevista en el medio francés ‘Telefoot’, y sueña así con disputarle el puesto a Benzema, que estará un tiempo de baja tras su lesión ante el Celtic y que desde que volviera al combinado francés se ha convertido en un fijo para Deschamps junto a Griezmann y Mbappé.

"Con el historial que tengo con la selección de Francia, tener la posibilidad de jugar una tercera copa del mundo es una suerte. No voy a negar que no piense en ello, o que no sea un objetivo, sería una tontería", asegura Giroud en dicha comparecencia. El último ‘9’ de Deschamps durante el Mundial de 2018 que los galos acabaría llevándose en Rusia que busca ahora repetir gesta dejando clara su postura de no rendirse pese a la competencia que existe en la selección.

Conviene recordar que desde que Benzema reingresara en los ‘bleus’ las opciones de Giroud fueron menguando hasta verse fuera del equipo. Fue el pasado mes de marzo cuando una lesión del delantero madridista, le permitió al del Milán volver a las órdenes de Deschamps, hecho que no se producía desde los octavos de final de la última Eurocopa de 2021, cuando Francia cayó eliminada en los penaltis ante Suiza.

Ese regreso es el que hace a Giroud tener la esperanza de ser tenido en cuenta para la gran cita de Qatar. Torneo al que llega contando con bastantes minutos en el Milán de Pioli ante la baja de Ibrahimovic tras operarse de la rodilla. Todo a una edad de 35 años que no debería ser impedimento para entrar en la lista final, ya que no hay que olvidar que Benzema tiene 34. El desafío para un ‘9’ galo que pelearía con su compañero Karim por ser la referencia del ataque francés, por muy difícil que sea la misión dado el extraordinario momento que atraviesa el madridista.