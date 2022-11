El futuro de Bale se aclara: 2 opciones tras el Mundial de Qatar

Cuando se supo que Gareth Bale dejaría de ser jugador del Real Madrid, muchas fueron las voces que aseguraban que la intención del jugador era retirarse del fútbol profesional, pero que no lo hacía porque quería disputar el Mundial de Qatar con Gales, por eso, el atacante de 33 años aceptó la oferta de la MLS y fichó hasta junio de 2023 por Los Angeles FC, pero tras empatar en la primera jornada ante Estados Unidos (1-1) y perder contra Irán (0-2), sus opciones de pasar a los octavos de final son muy escasas y la decisión sobre su futuro vuelve a aparecer en escena y son dos las posibles opciones encima de la mesa: colgar las botas o esperar una nueva oferta por parte de algún club, si es que la hay, para continuar jugando al fútbol.

Lo cierto es que la participación de Gareth Bale en Los Angeles FC no ha sido la esperaba por ninguna de las partes. 13 partidos ha disputado en la liga estadounidense, pero tan solo dos de ellos como titular, ha anotado dos goles y solo ha jugado 335 minutos desde que llegase a la MLS. De hecho, desde Estados Unidos aseguran que es el segundo peor fichaje del club, solo por detrás de Cristian Tello.

Con este cartel, las opciones sobre una posible nueva oferta de traspasos el próximo verano cada vez se reducen más, pero es algo que no preocupa del todo a Gareth Bale, ya que, en el pasado mes de mayo, cuando era preguntado por este tema, siempre parecía ser realista y ser consciente de que su futuro en el mundo del fútbol está más cerca de acabar que lejos, y, tras el Mundial de Qatar veremos qué sucede.

Las opciones de Gales de pasar a octavos son escasas. Necesita que en el encuentro entre Irán y EE. UU. alguno de los dos combinados pierdan y no empaten, y ellos ganar a Inglaterra, algo que parece poco probable. Bale es consciente de la dificultad, aunque no tira la toalla: “Veremos lo que sucede. Tenemos que seguir, levantar la cabeza. Será muy difícil, lo sabemos, pero debemos luchar hasta el final y disfrutar del Mundial”, declara el ex del Madrid a Gol Mundial tras el partido ante la selección asiática.