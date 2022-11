Leo Messi alza la voz: 3 cambios de Scaloni y un escándalo con La Joya

Leo Messi fue una de las fotos más buscadas (y últimamente más recurrentes en el astro argentino) una vez se decretó el final del partido ante Arabia Saudí en el debut de la albiceleste en el Mundial de Qatar. Serio, cabizbajo, abatido y contrariado, el capitán solo hablaba con sí mismo (algo que ciertos sectores le achacan). Al rato, el 10 solo quería mirar a México, que llega hoy (20.00 hora española) sin margen para los sudamericanos, con tres cambios posibles de Scaloni y la incógnita que más hiere: la de La Joya.

De los tres cambios que se intuyen en Argentina, uno es obligado, luego no está decretado como castigo, como viraje interpretativo del míster: Lisandro Martínez sustituirá a Romero, caído en el choque inaugural. Después, Tagliafico será cambiado por un Acuña ya recuperado, en un cambio que parece obvio, mientras que por delante es donde vienen las claves, los necesitados saltos de calidad. Scaloni posicionó ante el equipo árabe un doble pivote sin demasiada imaginación, y eso ha de cambiar.

Paredes, certero en el repliegue, siempre ha sido un futbolista de poca capacidad creadora, no hablemos ya filtradora, y por ahí Enzo Fernández puede aportar: se asocia, supera líneas y cuelga balones en largo de forma certera. Quizá el Papu Gómez deje su puesto para sumar un tridente con Julián Álvarez (con Messi y Lautaro), tal vez Palacios ayude al medio, sin embargo Leo Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez son innegociables. Ante la necesidad imaginar, Scaloni ha de aportar talento, pero, ¿no les falta nadie? ¿En estos términos, uno no pensaría en una Joya?

Ya de por sí fue polémica la convocatoria de Paulo Dybala tras su lesión muscular con su equipo, la AS Roma de José Mourinho, y ya The Special One se quejó del escaso margen del argentino, entonces, ¿estará disponible? El mutismo sobre su estado es total pero es en estos momentos, cuando la Argentina está contra las cuerdas y le faltan magos, cuando uno mira a la estrella romanista ¿Jugará ante los mejicanos?, esa es la cuestión, porque que lo necesita Argentina es un hecho. La Copa del Mundo solo dará una oportunidad más.