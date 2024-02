Florentino lo quiso antes de Zidane y pasa del Bayern para ser el rival de España en el Mundial 2026

La grave crisis del Bayern de Múnich y la confirmada salida de Thomas Tuchel han puesto un equipo más en un mercado de entrenadores que apunta a ser uno de los más movidos de los últimos años. Y es que, con Barça, Liverpool y Bayern de Múnich, buscando un nuevo técnico, todo parece indicar que el baile de nombres será importante. En este sentido, Joachim Löw, uno de los grandes nombres en este mercado, podría ser una opción para el Bayern. Sin embargo, él mismo se ha encargado de confirmar que no vale la pena que los bávaros lo intenten.

Calabazas al Bayern y Luis de la Fuente estará atento

La contratación de una leyenda del fútbol alemán como lo es Joachim Löw podía ser una idea genial para recuperar la ilusión de la afición del Bayern, que ve como con Thomas Tuchel el equipo no va hacia ningún lado. Sin embargo, la realidad es que el que fuera campeón del mundo con Alemania en 2012 no tiene pensado recalar en el Allianz Arena. Así lo afirmó para los micrófonos de Bild: “Es probable que el Bayern no esté interesado en mí y tampoco a mí me interesaría el Bayern. He sido entrenador de Alemania y siempre ha dicho que un puesto de entrenador en Alemania está lejos de mi alcance”.

Sin embargo, pese a haberse descartado para el puesto de entrenador del Bayern, Löw está lejos de dejar de ser entrenador, pues todo apunta a que buscará estar en el próximo Mundial de 2026: “Lo que ya es un objetivo para mí es el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Estoy abierto a esto a partir del verano y veré las opciones que están disponibles” afirmó el técnico germano, el cual se puede convertir en un gran peligro para la España de Luis de la Fuente.

Un viejo sueño de Florentino, vuelve a las andadas

La realidad es que Joachim Löw es toda una leyenda de los banquillos. El alemán llevó a su país a coronarse por cuarta vez como campeón del mundo, lo que le sirvió para convertirse en un recurrente objeto de deseo de Florentino Pérez, que antes de fichar a Zinedine Zidane, tuvo muy en cuenta la posibilidad de incorporar a un Joachim Löw que nunca acabó dando el paso para llegar al Real Madrid.