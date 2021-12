Ibrahimovic e Isak lanzan un órdago a La Roja: máxima presión

Suecia y España son previsiblemente, también por la posición que ocupan en el Grupo B de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 (primero y segundo, respectivamente) los dos favoritos a luchar la primera plaza que da acceso directo a la próxima Copa del Mundo y hoy desde las 19.30 horas puede quedar mucho dicho en favor de los escandinavos; es decir justo antes de que arranque el partido de España contra Grecia en Atenas, un asunto que manejan con malicia Zlatan Ibrahimovic y Alexandre Isak.

La hora señalada en líneas precedentes más o menos marcará el final del partido que antecede a la final en suelo heleno (los griegos tienen una remota posibilidad de ser primeros, que pasa por ganar a España) y si los suecos hacen buenos los pronósticos, toda la presión recaerá sobre los españoles, que se verán ante las cuerdas en el estadio en el que nadie gana y con una última bala aún por dispararse, que también favorece a los intereses suecos.

Previsiblemente Ibra e Isak serán los dos puntas de Suecia frente a Georgia, o al menos lo serán en La Cartuja ante España, y tienen los datos a su favor. Nos explicamos. Si queremos conjeturar los resultados de la jornada de hoy apoyándonos en lo que ha pasado hasta la fecha, los suecos saldrán ganado. Y es que Georgia, rival de Suecia (18.00, hora española), ha perdido todos sus partidos en casa, luego es un adversario más que asequible, mientras que Grecia nunca ha cedido los tres puntos en su campo; ergo, es un obstáculo enorme.

Es verdad que los españoles solo tiene que ganar los dos partidos para ser primeros de grupo y que en condiciones normales deberían conseguir vencer a Grecia y Suecia, pero los suecos esperan cumplir con los pronósticos en suelo georgiano para meter toda la presión al combinado de Luis Enrique y, si no surte efecto, ir al menos a España en la última jornada (domingo, 20,45, hora española) a conseguir no perder, que también les daría el pase directo al Mundial. Sí, Ibra e Isak saben lo que tienen que hacer para poner en apuros a España, tienen dos balas para conseguirlo y hoy tiran de ese primer as en la manga.