James Rodríguez y Haaland comparten puesto en el 11, Alaba se apunta

El Mundial de Qatar llega al calendario en un momento no hecho para tales cosas. El calor veraniego hace imposible la práctica del fútbol en Qatar y los millones puestos por el régimen hacen imposible a la FIFA rechazar su propuesta, por lo que la Copa del Mundo más atípica golpea de lleno la temporada de los clubs y muchos de sus cracks, lejos de seguir el ritmo de la mayoría de sus compañeros, se irán de vacaciones. De ellos, James Rodríguez, Erling Haaland y David Alaba comparten un puesto en un once de ausentes en la cita de citas.

No es baladí este asunto para cuando se reanuden las competiciones por toda Europa ya que el desgaste de un Mundial suele pasar factura con unas vacaciones mediante, así que imagínense los estragos que puede causar con un calendario tan apretado. Por eso de cara al mercado de fichajes invernal, que en otro momento pasa por ser un parcheado, estos jugadores sin desgaste pueden ser cabeza de cartel, incluso ciertas previsiones apuntan a grandes sumas en gasto en enero. Veremos.

Lo que sí está claro es que en Qatar no estarán todos los que son, muchas estrellas no podrán disputar el torneo más importante del mundo y lo verán desde el sofá, a la espera del regreso. Entre ellos están el colombiano, el noruego y el austríaco, pero hay muchos más. En un once tipo de ausentes mundialistas, al gigante del City le acompañarían en la punta jugadores como Luis Díaz, Mo Salah o Victor Osimhen, todos ellos fuera de Qatar.

Por detrás bien podemos formar una línea de creación muy convincente entre Nicollo Barella, Martin Odegaard, Wilfred Ndidi, Marco Verratti y Sandro Tonali. Por detrás, además de Alaba, podríamos elegir entre Alessandro Bastoni, Milan Skriniar o Edmond Tapsoba. Incluso tendríamos problemas como teóricos místeres de primer nivel para alinear a un portero titular con Gianluigi Donnarumma y Jan Oblak opositando al puesto de inicio. Franck Kessié, Kvaratskhelia o Patrick Schick son otras estrellas, entre otras muchas, que se perderán la Copa del Mundo.

Como ven, el torneo de torneos sigue siendo cabeza de cartel en el fútbol, pero lamentablemente no puede acoger a todas las grandes estrellas del firmamento.