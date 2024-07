La promesa oculta de Guardiola y Jürgen Klopp incendia la Premier, EEUU, Brasil y Francia: en 2025

Jürgen Klopp y Pep Guardiola, Guardiola y Klopp, dos de los mejores entrenadores de la Premier League, de Europa y del mundo, se han visto las caras una y mil veces y los dos tienen en su horizonte de 2025 un cambio radical en sus carreras deportivas. Uno, el español, porque dejará el Manchester City y su futuro volverá a estar en boca de todos en el balompié; el otro porque regresará tras su año sabático después de dejar el Liverpool esta campaña. Por eso, ojo a 2025.

El futuro por el que todos van a pujar

Si Klopp y Guardiola son dos de los mejores entrenadores del mundo y los dos se quedan teóricamente libres en 2025, ¿dudan de que desde todos los frentes les van a llover ofertas? Esto último es casi una perogrullada, sin embargo los dos entrenadores podrían haberse emplazado para un futuro muy diferente al que planean sus potenciales pretendientes, como los equipos de la Premier League, Barça, Atleti, Madrid, PSG, Bayern u otros tantos clubs.

Un cambio de paradigma que ilusiona a Estados Unidos tras su fracaso en la Copa América

Ha hecho mucho daño en la opinión pública de Estados Unidos la eliminación y las formas de caer en la Copa América del combinado USMNT, por lo que algunas de las figuras más emblemáticas del país piden un cambio radical, uno que solo una figura de la talla del alemán o el catalán puede realizar. Sin ir más lejos, Alexis Lalas decía en The Post que “hay alguien como Jurgen Klopp en el mercado. Sé que la gente se burla de la idea de que alguien con su pedigrí y su trayectoria considere hacer algo así, pero hasta que no se habla de ello, no se sabe”. Teniendo en cuenta que la Copa del Mundo de 2026 se celebrará en Estados Unidos, urge un viraje y quién mejor para llevarlo a cabo que uno de los mejores, pero, ¿es posible?

Puede ser, ya que, al hilo de lo mencionado anteriormente, Klopp, como Guardiola, quizá estén planeando un giro en sus vidas hacia los combinados nacionales, lejos del ajetreo de los clubs. En tal caso, lo enunciado por Lalas no sería descabellado, aunque, eso sí, equipos como Brasil o Francia ya están al acecho de tal posibilidad.