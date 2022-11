Neymar hunde a Al-Khelaïfi por el Bayern: el PSG no creerá a Brasil

El Paris Saint-Germain, pese a irse al Mundial siendo el único equipo de la élite, del entorno Champions League, que no ha sufrido ninguna derrota, ha tenido ya su porción de decepción de todas las temporadas en la máxima competición continental, al quedar segundo de grupo por detrás del Benfica y verse encuadrado en octavos con un huso durísimo, el Bayern de Múnich. Por eso la lesión de tobillo ayer de Neymar ante Serbia pone en alerta al club francés.

Con el brasileño estamos hablando del mejor jugador del Paris Saint-Germain en esta primera parte de la temporada, pero además el jugador más capacitado para inventar, desde el talento puro, por delante de los centrocampistas. Y sí, el maltrecho tobillo le hizo parar ante Serbia, pero no solo eso, la alarma era máxima en Brasil y el 10 no lo atenúo desde el banquillo, donde se le vio llorando por la recaída sufrida. Es más, aunque en la pentacampeona llaman a la calma, el PSG está sumamente alarmado porque es una zona que ya le ha dado guerra.

Es verdad que en el tridente del Parque de los Príncipes hay posiblemente más talento que en ningún otro trío de ataque de Europa, pero después, tras Messi, Mbappé y el paulista, no existe una alternativa fiable para Christophe Galtier, no hasta el punto de no desencantar cuando falte uno de los ‘tres mosqueteros’, por eso el entrenador y Nasser Al-Khelaïfi quieren un informe detallado del estado de su estrella con vistas al trascendental choque ante los bávaros en el mes de febrero. Y tienen motivos que aterran para pedirlo.

¿Por qué? Primero por su bienestar en estos momentos, pero segundo porque saben que los jugadores y las mismas selecciones fuerzan en una Copa del Mundo, es la gran ocasión para ellos; pero, claro, eso luego se paga en los meses postreros, que es justo lo que preocupa al entrenador y al mandamás de París. Si Neymar y Brasil sienten que el 10 tiene algo serio pero no incapacitante, forzarán y eso, con una lesión recurrente, supone una alarma máxima en los siguientes meses en su club. Ahora el PSG-Bayern mira a la concentración brasileña: la eliminatoria que se inicia el 14 de febrero no es la misma con o son Neymar.