Luis Enrique tiene serias dudas con dos del Barça y uno del Madrid

El primer y último partido amistoso, tras el parón de las competiciones de clubs, para España antes del Mundial -hoy, frente a Jordania (17.00, hora española)- no va a aclarar dudas acerca del once tipo que tiene Luis Enrique en la cabeza. Sí, es cierto que no lo ha variado demasiado cuando se la ha jugado, pero esta vez hay tres jugadores que le hacen dudar, concretamente dos del FC Barcelona y uno del Real Madrid.

Si tenemos que fijar un once de cabecera para Lucho, uno que no gusta a todos, es el que formarían Unai Simón, Pau Torres, Aymeric Laporte y José Luis Gayá en defensa, con Busquets, Pedri y Gavi en la medular y Ferran Torres, Pablo Sarabia y Álvaro Morata en ataque. Es verdad que Koke y Jordi Alba también han sido muy utilizados y podrían ser considerados en este teórico equipo titular (de hecho los problemas físicos del jugador del Valencia dejan a Alba vía libre en la izquierda), sin embargo el estado de forma de ciertos futbolistas impide que se pueda tener una idea clara al respecto, sobre todo de cara al choque inaugural mundialista ante la Costa Rica de Keylor Navas.

Lo primero de todo hay que decir que el mismo Gayá está en duda por sus problemas de tobillo y, en base a ello, Alejandro Balde calienta desde Barcelona. Pero luego hay que poner el foco en futbolistas como Sarabia, Koke o Morata, que no han tenido una temporada demasiado brillante y pueden dejar su hueco a otros futbolistas.

Por alguna razón, Luis Enrique duda con Eric García, que podría quitarle el puesto a Pau Torres, mientras que Alba, al menos hoy, será titular (Gayá está fuera). La otra duda blaugrana de los dos que nombrábamos es Ansu Fati, al que Lucho quiere dar ritmo y entrada en el once. Sarabia, que apenas ha contado en el PSG, puede ser el señalado. También Morata, que anda tocado. Pero por ahí entra otra vacilación, que es dar entrada a Rodri por Koke, que formarían el doble pivote por detrás, y poner a Marco Asensio que junto a Fati entrarían en el once por Sarabia y Morata. En tal caso, podría verse un 2-3-1 sobre la línea de cinco de la defensa (y portero). Nico, Dani Olmo y Yéremi Pino tienen menos opciones de ser titulares frente a los costarricenses el día 23.