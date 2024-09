Chelsea lo vuelve a soportar; Enzo Maresca y una frase para el olvido: el presente del club preocupa

La repercusión de Chelsea en la presente Premier League sigue causando incertidumbre y seguramente continúe estando en el ojo de la tormenta hasta que el equipo no compita a nivel élite. Las competencias internacionales como la Champions League o hasta la Europa League eran el pan de cada día de los londinenses, pero las cosas cambian drásticamente en los últimos años. Los malos resultados se hicieron costumbre, la falta de ritmo y decisiones que solo conllevaron a una crisis futbolística.

Enzo Maresca tiene la responsabilidad de mejorar el equipo a partir de su experiencia y su personalidad para conducir a un grupo de futbolistas que quieren salir del hoyo. No obstante, el técnico, para empezar, ha sido realista sobre el presente de su equipo, confirmando que no es el Chelsea que ganó la Champions hace unos años. Con estas declaraciones, el italiano pisa tierra y es consciente que el patrón de juego, como el estilo que caracteriza a la institución se perdió. Ahora, su trabajo es encontrarlo y devolverle la identidad.

No es el Chelsea de la Champions

Hasta la fecha, el cuadro de Londres solo tiene cuatro puntos en la tabla, tras haber ganado un partido, empatado uno y perdido el otro. Enzo Maresca aún está buscando el equipo ideal, pero mientras tanto, aprovechó en dejar en claro que este conjunto ‘blue’ no es el que ganó la Champions en 2021. “El Chelsea hace 3 años ganó la Champions League, pero ahora no es ese Chelsea”, dijo.

Otro dardo más de Maresca

No es la primera vez que el exentrenador del Leicester City es directo y contundente a la hora declarar. Ya pasó cuando se refirió a Raheem Sterling sobre su negativa de contar con él, así como con los jugadores que no fueron tomados en cuenta para el plantel principal. El italiano también dejó en claro que hasta es “normal” si el actual Chelsea no gana.

Tiempo para planificar

El inicio de la Premier League terminó siendo todo un reto para el coach, que ahora tendrá un poco más de tiempo con los futbolistas que queden en la plantilla tras la fecha FIFA de selecciones. Con miras puestas a la siguiente fecha, seguramente el entrenador cuenta con una base sólida capaz de competir como el Chelsea que daba pelea a cualquier equipo, sobre todo en los primeros lugares.