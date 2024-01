Messi y Luis Suárez lloran por él y Casemiro y Vinicius lo veían venir: firmado el destino de Neymar

Neymar Júnior, un futbolista de una calidad ilimitada, de una habilidad endiablada y dotado de una magia pocas veces vista en los últimos años, está tocando a su fin. Pudo ser mucho más, eso seguro, pero se va a quedar en mucho menos y puede que antes de lo que él mismo pensaba porque el único hilo que lo conecta con la práctica del fútbol de élite ya no es Arabia Saudí, sino Brasil y esta está a un paso de córtale las alas, algo que lamentan sus amigos de la etapa en el Barça Leo Messi (también en el Paris Saint-Germain) y Luis Suárez pero que Casemiro y Vinicius se veían venir.

Claro, aunque deja serias dudas en su confianza al 10

El nuevo seleccionador nacional de la pentacampeona del mundo, Doríval Júnior, no ha querido cerrarse puertas nada más aterrizar en su puesto, que iba a ser para Carlo Ancelotti y por tanto no le otorga toda la seguridad y confianza que el italiano, por su trayectoria, sí iba a tener desde el inicio, sobre todo para tomar decisiones tan drásticas como la que en el prólogo ante los medios de Doríval se intuyen, y esos sacuden y señalan directamente a Neymar.

“Brasil tiene que aprender a jugar sin Neymar. Porque ahora él tiene una lesión. Pero nosotros tenemos a uno de los tres mejores jugadores del mundo”, decía en rueda de prensa. Es cierto que habló de contar con el jugador del Al Hilal en el futuro, pero quizá sea una maniobra de defensa, de dotar de tranquilidad a un equipo que ya piensa poco en el ex del Barça y el PSG y necesita remontar sin él para estar en la Copa del Mundo de 2026.

Cabe recordar que fue precisamente el actual entrenador de la canarinha quien se enfrentó fuertemente con el crack, entonces en el Santos, en 2010 y que eso le costó el puesto al preparador. Su relación, de hecho, no es buena. Él aseguró no tener “ningún problema con Ney”, pero ahora lo que debería preocupar a Neymar es que su regreso a Brasil está muy, pero que muy complicado: Doríval no cree en su regreso y arranca el proyecto sin él. Por eso Leo Messi y Suárez, jugador del Inter, se entristecen por Ney, pero, como decíamos, Casemiro y Vini se lo veían venir: ahora el 10 irá para un jugador del Madrid.