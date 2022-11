Francia toma una decisión con Deschamps: Zidane espera la llamada

“Ambos estamos de acuerdo en que nos veremos justo después del Mundial. Si llegamos a las semifinales, en su elección. Si se siente motivado para continuar, ni siquiera habrá una discusión al respecto porque lo habrá ganado. Si no estamos entre los cuatro primeros, tendremos que hablarlo… en ese caso, tengo yo la sartén por el mando”, explicaba Noel Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), en una entrevista ofrecida a L’Euipe acerca de los objetivos marcados a Didier Deschamps en el Mundial de Qatar.

Así pues, queda claro que, si Francia no llega como mínimo a semifinales, Didier Deschamps se sentará a hablar con Noel Le Graet sobre su futuro y tomarán una decisión, en el caso de que esto suceda y la Federación Francesa de Fútbol decida prescindir de su actual seleccionador, tendrán que buscar uno nuevo, y de todos es sabido, que uno de los principales candidatos para sustituirle es Zinedine Zidane.

Desde que abandonase el banquillo del Real Madrid Zinedine Zidane no ha vuelto a dirigir a ningún equipo. Desde Francia apuntan a que esta decisión está basada en su determinación de dirigir la selección gala. Los medios franceses tienen claro ‘ZZ’ está esperando a ver qué sucede con Didier Deschamps tras el Mundial de Qatar y que por eso rechazó hacerse cargo del banquillo del PSG cuando el equipo parisino acabó siendo eliminado por el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League la temporada pasada.

Zinedine Zidane se ha mantenido alejado de la opinión pública dos años y ha vuelto a reaparecer el pasado 17 de octubre en la gala del Balón de Oro, ya que, fue él quien entregó el premio a Karim Benzema. El exentrenador del Real Madrid no es muy amigo de los focos y por eso no ha concedido ninguna entrevista, ni dado pista alguna sobre su futuro, a los medios de comunicación. Pero desde Francia asegura que su entorno más cercano cree que está esperando a dirigir al combinado francés.

Francia se encuentra emparejado en el grupo D con Dinamarca, Australia y Túnez, en principio no debería de tener problemas para avanzar a los octavos de final. De suceder esto, se enfrentaría al segundo del grupo C, el cual está compuesto por Polonia, Argentina, México y Arabia Saudí, y a partir el camino es toda una incógnita hasta semifinales. Veremos si Didier Deschamps lo consigue, pero si no, Zinedine Zidane está esperando una llamada.