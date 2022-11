Ancelotti encuentra en Qatar al 9 que sustituirá a Benzema: un chollo

No sabemos si Karim Benzema, vigente Balón de Oro, seguirá el ritmo de esta temporada, es decir, la que le ha apartado de los terrenos de juego más tiempo que toda la campaña pasada o por el contrario, tras perderse el Mundial y tener tiempo de recuperación, volverá al mejor nivel para ser decisivo con el Madrid, pero lo que sí está claro es que Carlo Ancelotti ha encontrado el 9 alternativo que buscaba en Qatar, y es un auténtico chollo.

La victoria de la España de Luis Enrique a Costa Rica por siete tantos a cero es la más abultada, de lejos, de la Copa del Mundo y pone de cabeza a La Roja entre las favoritas a llevarse el título en el mes de diciembre. Todo, cada engranaje, de la selección española funcionó a las mil maravillas y su puesta de largo unida a la madurez de jugadores muy jóvenes pero buenísimos hacen que los españoles asusten a sus rivales. Y entre ellos brilla ese que gusta a Carletto.

Pero es que las noticias no pueden ser mejores para el Real Madrid y Florentino Pérez en este asunto porque Carletto se sube al plan blanco de no gasta y ahorrar salvo que lo primero se realice por un futbolista que mejore la plantilla y verdaderamente lo merezca, y elige al recambio de Benzema, incluso por encima de Rodrygo Goes, en Marco Asensio, el nueve que usó Luis Enrique ayer ante los costarricenses y que lo hizo todo y lo hizo bien. Y no es la primera vez.

Marcó, movió a la franja de ataque, intervino entre líneas, cayó a banda y consiguió desquiciar la línea defensiva rival. En definitiva, segundo partido de 10 de Asensio con España (y no solo lo decimos por el número que lleva a la espalda) que termina de convencer a Carlo Ancelotti sobre que el balear ha explotado en este tramo final de año para ganarse un puesto entre la selección de Lucho y en el once de Ancelotti sin Benzema. Y no solo eso, lo bueno de Asensio es que sirve también para la banda derecha. En resumen, todo son buenas noticias con el insular al que posiblemente le esperen muchos minutos en el Santiago Bernabéu y una propuesta de renovación en su regreso mundialista.