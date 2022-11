Neymar insinúa la bomba: tras los pasos de Messi y Suárez post Mundial

El próximo Mundial de Qatar 2022 será una cita muy importante para el mundo del fútbol. No solamente por lo que significa, deportivamente hablando, la mayor competición de selecciones del mundo, sino también porque será el último para varios futbolistas que han marcado una época en el deporte rey de Europa. Sin ir más lejos, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Luis Suárez, Dani Alves o Luka Modric, entre muchos otros, disputarán -casi con total seguridad- su último Mundial este año.

Sin embargo, hay un nombre en concreto, el de Neymar Jr, que ha aparecido en las últimas horas para añadirse a esta lista y seguir los pasos de sus amigos Luis Suárez y Leo Messi cuando, por sorpresa, el brasileño afirmó que jugará el Mundial de Qatar como si fuera el último: “No puedo garantizar que juegue otra Copa. Jugaré como si fuera la última”, afirmó.

De este modo, las declaraciones de Neymar, realizadas en una entrevista concedida para Globoesporte, se alinean con los numerosos rumores que han circulado en Brasil en las últimas semanas y que señalaban que el Mundial de Qatar sería el último para la estrella del Paris Saint-Germain, igual que también será el último para sus dos amigos Luis Suárez y Leo Messi.

Más allá de la cita mundialista, el futbolista brasileño también confesó cómo le afectan las criticas externas: “Escucho cosas que no tienen sentido. No puedo llegar a los números que tengo sin ser disciplinado, sin haberme entrenado, sin haber luchado por conquistar todo esto. No puedo batir récords todo el tiempo, todos los días. Trabajé para ello, me entrené para ello, dejé de hacer mucho por ello. La crítica es injusta y me duele porque nadie sabe la realidad en la que vivo. Nadie conoce mi día a día”, sentenció.

Finalmente, acerca de lo que siente al representar a su país y liderar la canarinha en el Mundial de Qatar, Neymar se mostró muy ilusionado: “Ese fue mi sueño, lo que yo proyecté. Por supuesto, jugar para la selección brasileña siempre fue mi sueño. Solo jugar para el equipo nacional es increíble. Era un sueño que no estoy cumpliendo solo para mí, sino para mis amigos, que no podían jugar profesionalmente, para mi padre, para mi abuelo, para mi familia”, finalizó.