Ni Pedri ni Ansu Fati: Luis Enrique enmudece a Xavi y Luis Aragonés

Cuando Luis Enrique dio la lista de España, aproximadamente sobre las 12.40 de hoy, dejó dos sorpresas mayúsculas por encima del resto; una, la de cargarse su idea inicial con Iñigo Martínez y Diego Llorente eligiendo a Hugo Guillamón, pero también con Borja Iglesias, que es quien se cae en la lista para dar entrada a Ansu Fati. Pedri o Busquets, también Eric García, Marco Asensio o Koke están, pero sobre todo hay una luz que brilla por encima del resto por su precocidad: Gavi.

No hay ningún jugador en la historia de la Selección Española de Fútbol que haya ido a un Mundial con menor edad que la estrella del Barça, lo que incluye a los grandes cracks que ha tenido La Roja como Andrés Iniesta, Xavi Hernández o Luis Aragonés, estos dos últimos ya sea en su faceta de jugadores o como entrenadores. Así, como era previsible, el vigente Golden Boy deslumbra y se cuela en una lista de España, que va a Qatar con el cartel de favorito de segundo orden.

Hasta la fecha era Cesc Fábregas el jugador más joven español que había sido incluido en una lista mundialista, cuando Luis Aragonés apostó por él cuando tenía 19 años, pero Gavi lo supera a sus 18 años. Y no solo eso, por ahora el jovencísimo jugador culé supera también todas las marcas porque no solo está yendo con Luis Enrique y España, sino que se ha ganado un puesto en el once titular en las citas en las que ha estado convocado. Nadie en la opinión pública española le quita junto a Pedri de ese estatus y con ‘solo’ 12 internacionalidades, es un fijo.



Clave en la medular

Su enorme calidad unida a su lucha y entrega lo hacen un factor decisivo para Luis Enrique, que ve en él, junto a Pedri, un centro del campo de presente y futuro. Es verdad que con Xavi ha perdido algo de protagonismo en las últimas fechas, pero nadie duda de que es una pieza esencial también en la plantilla blaugrana, tal y como ocurre en La Roja. Prueba de ello son sus 30 minutos en Portugal, que junto a Pedri y Nico hicieron que España ganara a domicilio a su vecino ibérico y se colase en la Final Four de la Nations League. Gavi es ya historia corrida y quiere hacerla eterna en la Copa del Mundo de Qatar.