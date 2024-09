Pochettino, con la mente en el Mundial 2026: mensaje para Argentina; cuál será el éxito de USA

El argentino Mauricio Pochettino fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la Selección de Estados Unidos. El ex técnico de Chelsea, PSG y Tottenham llega al banquillo en un momento clave para la historia de ese equipo y es que el país será uno de los anfitriones del Mundial 2026.

En ese marco, mandó un mensaje para los fanáticos del fútbol y el resto de las selecciones. “Nuestro éxito es ganar. Ganar el Mundial”, aseguró Poch.

En diálogo con la prensa, el entrenador de 52 años contó las sensaciones de dirigir en una Copa del Mundo por primera vez en su carrera. “Creo que cada uno cree que no es momento para prepararse y llegar en las mejores condiciones al Mundial. Les digo que estoy en el lado opuesto, creo que hay tiempo suficiente”, comentó.

Visiblemente contento por su incorporación a la Selección de Estados Unidos, Pochettino remarcó: “No voy a poner excusas para mí ni para los jugadores con que no hay tiempo para consolidar la nueva idea o la nueva filosofía, no. El fútbol es tocar el botón adecuado y comenzar a funcionar”.

Y agregó: “Por supuesto estamos hablando de fútbol y creo que los jugadores son muy talentosos e inteligentes así que pueden jugar de una manera diferente. Por supuesto creo que tenemos tiempo y debemos realmente pensar en que podemos ganar, no solo un partido, sino el Mundial. Sino el camino será muy difícil”.

Asimismo, reveló que la decisión de aceptar la propuesta de Estados Unidos fue porque le sedujo “el camino que este equipo y este país están recorriendo”.

