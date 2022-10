Inaudito, CR7 en medio del lío Mbappé: otra estrella del United, fuera

El tremendo ruido que viene desde París barriendo de norte a sur, de este a oeste, todo el viejo continente concentra su foco mediático en España y en Inglaterra, hoy por hoy los dos únicos destinos posibles para el crack francés en caso de hecatombe, ridículo del jugador y el PSG y salida prematura. El Real Madrid, pese a todo, siempre será su primera opción lejos de la capital de Francia, sin embargo no es la más factible por la negativa del equipo de la capital de España, y llegado el caso el 7 francés deberá mirar a la Premier, donde CR7 y el United se ponen en su camino.

Es verdad que hasta el mismo jugador de Bondy resaltó que el Liverpool lo tentó y que estuvo en la pelea; luego esa posibilidad está ahí, pero ahora, si verdaderamente lo de Mbappé va en serio, el Manchester United está dispuesto a todo por llevárselo, lo que incluye a Cristiano Ronaldo y posiblemente su otra estrella. ¿Estamos hablando de que los red devils se postulan como candidatos a pujar por el 10 de les bleus echando a Cristiano Ronaldo? Llegado el caso, rotundamente sí.

Y no solo eso, afirmamos que el United tendrá el dinero preparado y las maletas hechas de Cristiano pero también de su teórica estrella, Marcus Rashford. Quitarse las fichas y los huecos del luso y el inglés, además, no sería una tarea excesivamente costosa. Tengan en cuenta que tanto el portugués como el británico acaban contrato con el club en el próximo mes de junio por lo que si Mbappé se pone a tiro y deben acumular dinero para ficharlo, echar a sus dos jugadores no será una decisión complicada.

Sin Rashford y Cristiano en la plantilla, Mbappé comandaría un United con un once de ensueño, plagado de jugadores con una extrema habilidad como el francés, Jadon Sancho o Antony. Dinamita pura.

Con todo, en todo este asunto, Mbappé, si puede elegir, por ahora prefería la vía de Anfield, que ve más consistente y cuyo proyecto le atrae sobre manera, especialmente por su entrenador, Jürgen Klopp.