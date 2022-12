Florentino desumbra a Guardiola y Ten Hag por Bellingham: venta récord

Si hay una cosa clara con respecto al Borussia Dortmund y Jude Bellingham de cara a la próxima campaña, la 23/24, es que el jugador inglés, en la mente de todo gran equipo de Europa, saldrá y lo hará quizá dejando una venta récord en el club alemán, pero también, muy probablemente, consiguiendo ser una compra también nunca antes vista en algunos de los clubs gigantes que lo pretenden.

Apunta el diario The Sun que Florentino Pérez y el Real Madrid, tal y como os hemos venido contando en Don Balón, le llevan ventaja no solo al Liverpool -que ha echado la vista a un lado para tratar de cerrar a un centrocampista menos pretendido pero igualmente de gran calidad, como es Enzo Fernández- sino también al Manchester City de Pep Guardiola y al Manchester United de Erik ten Hag, y al parecer pese a esos 150 millones de euros que se fija como cantidad para su venta.

De realizarse tan transferencia, sea hacia la parte que sea, estamos hablando del fichaje más caro en la historia del Real Madrid, pero también en la de los reds, los skyblue y los red devils: nunca antes un jugador costó tanto en cuatro clubs, sobre todo los del Bernabéu, Anfield y Old Trafford, con una larga y exitosa historia. Pero lo que sí certifica el diario inglés es que el Real Madrid, pese a todo, no solo no le pierde la cara al fichaje, sino que va en cabeza del mismo.

¿Responde esta urgencia del Madrid a que alguna de sus grandes piezas de la medular puede marcharse al final de temporada? Es posible. Toni Kroos es quien más dudas genera, ya que se piensa que Luka Modric tratará de aguantar una temporada más cuando la entidad merengue le ofrezca la renovación. Sea así o no, lo que está claro es que la confianza del Real Madrid en el jugador del Dortmund ha pasado a otro nivel y ya creen en él como un líder de presente, ese que puede junto a Tchouameni y Camavinga gobernar la medular blanca durante muchos años. La apuesta, por el precio y los contendientes, desde luego es rotunda.