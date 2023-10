Scaloni duda con Leo Messi, las lesiones no frenan a la campeona: James Rodríguez contra Caicedo

Las opciones de que Leo Messi sea titular con Argentina en el duelo contra Perú de la cuarta jornada de las eliminatorias para el Mundial 2026, aún no están claras. Ecuador y Colombia protagonizan un partido en el que las miradas estarán puestas en el duelo entre James Rodríguez y Moisés Caicedo.

El actual futbolista del Inter Miami disputó 38 minutos en el duelo de hace unos días frente a Paraguay en el que protagonizó un incidente que ha dado mucho que hablar. El astro venía de jugar también en la segunda parte con el equipo estadounidense, ya que aún no se encontraba al 100% después de una lesión que le impidió estar para el choque entre su selección y Bolivia, y en partidos clave de la MLS para poder clasificarse a los playoffs.

Su entrenador no tiene ninguna intención de forzar al atacante, que a los 36 años, y después de haberse enfrentado a todo tipo de situaciones, conoce a la perfección su cuerpo y sus músculos. Esto hace pensar que la decisión que se tome estará consensuada entre el cuerpo técnico y Messi. Leo sabe que el duelo frente a Perú no es un gran problema para la actual campeona del Mundo, que es líder con pleno de puntos después de haber vencido a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Meritorio si tenemos en cuenta que ha tenido que afrontar muchos minutos sin dos de sus estrellas, Di María y el ex del FC Barcelona.

Partido grande

Ecuador y Colombia se enfrentan en el segundo partido más destacado del día, solo por detrás del Uruguay-Brasil. Los cafeteros están invictos después de vencer a Venezuela y empatar ante Chile y el combinado de Marcelo Bielsa. Fue en el choque frente a los charrúas donde vimos a un gran James Rodríguez. El antiguo jugador del Real Madrid sorprendió a todos al dar un nivel muy alto. Marcó el primero y asistió a Uribe en el segundo gol. Frente a él tendrá al fichaje más caro de la historia de la Premier League, Moisés Caicedo, que tiene como misión frenar al mediapunta de Sao Paulo.