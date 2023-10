Amenazado por el ‘escupitajo’ a Leo Messi, Sanabria lo aclara: del Barça al linchamiento público

Antonio Sanabria fue acusado de escupir a Leo Messi durante el partido de las eliminatorias para el Mundial 2026 que enfrentó a Argentina y Paraguay. El delantero ha vuelto a hablar sobre el tema para intentar dejar atrás el linchamiento mediático que está sufriendo.

El problema se generó por unas imágenes que se hicieron virales al instante en las que se ve que el delantero que se enfrentaba a la albiceleste escupía cuando su rival se marchaba andando en dirección contraria. Una secuencia tomada desde la espalda del paraguayo que no muestra toda la realidad de lo que ocurrió.

Messi habló después del partido sobre esto aunque no quiso darle demasiada importancia, ya que según el astro, habían sido sus compañeros los que le informaron de lo que supuestamente pasó, ya que él no se había dado cuenta en el momento. “No sé ni quién es el chico este. Tampoco quiero darle importancia; si no, va a salir a hablar en todos lados y es peor, se hace conocido. Así que mejor dejarlo ahí”, dijo el actual futbolista de Inter Miami después del triunfo por 1-0 de su selección.

Unas palabras que alimentaron aún más lo ocurrido y provocaron una ola de comentarios hacía el atacante, que pese a aclarar poco después que no había escupido al argentino, ha tenido que sufrir amenazas hacia él y su familia, según ha explicado en sus redes sociales.

Última novedad

El jugador ha vuelto a hablar sobre lo ocurrido para intentar acabar con el linchamiento mediático que está soportando. “Me veo en la obligación de salir a desmentir lo que pasó… Por el simple hecho de ver a mi familia afectada y por recibir múltiples amenazas por un hecho que nunca pasó. No haría nunca nada parecido hacia ningún compañero de profesión ni a ninguna persona por respeto. Les recomiendo que vean todas las imágenes”, decía en su cuenta de Instagram.

En las últimas horas han aparecido imágenes que demuestran que el paraguayo no escupió a Messi, aunque desde una perspectiva parezca que lo hizo, pero esta secuencia no se ha hecho tan viral como la anterior, por lo que mucha gente aún sigue pensando que pasó algo que no es verdad. Sanabria formó parte de la cantera del FC Barcelona, e incluso tiene alguna foto con el crack argentino cuando se estaba formando en La Masía.