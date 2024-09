Scaloni no duda: los reemplazos de Messi y Di María en la Selección; a la vista: el Mundial 2026

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, sabe que tiene un verdadero desafío por delante. Es que tras el retiro de La Albiceleste de Ángel Di María y la incertidumbre sobre si Lionel Messi participará en el Mundial 2026, el DT reveló que está evaluando diversos esquemas para intentar llenar esos vacíos. Una tarea imposible.

Durante una entrevista con Clank!, Scaloni fue consultado sobre el tema y admitió que ambos son irremplazables. “No son jugadores que se puedan reemplazar, imposible. Ni una chance, son jugadores únicos tanto Fideo como Leo(Messi)”, aseguró.

En ese sentido, indicó: “En el caso de Fideo, ya no va a venir más y lo ha dicho. No intentaremos buscar un reemplazante porque sería un error que haga lo mismo que él, no existe. Si es verdad que lo que él nos daba era amplitud tanto por la derecha como por izquierda, bastante más ha jugado con nosotros por derecha que por izquierda. Intentaremos buscar a un jugador, que creo que lo tenemos en el equipo, que pueda aportar esa amplitud”.

Sin embargo, y más allá de cualquier esquema que pueda diseñar, Scaloni opina que “el uno contra uno, el entender la jugada, el sacarse de la galera jugadas increíbles solo lo tenía él, así que el equipo tendrá que -no digo resetearse- pero si jugar de otra manera, ahora que no está él”.

¿Hay un Post Di Maria? ¿Hay un Post Messi? ¿Son jugadores que se reemplazan o el equipo tiene que reinventarse? La opinión de Scaloni en Clank!



September 16, 2024

¿Cómo jugó Scaloni sin Messi y Di María?

La Selección Argentina no contó con la presencia de Fideo Di María y La Pulga para los encuentros ante Chile y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Lionel Scaloni le tiene prohibido a sus jugadores dárselas a los mediocampistas para que reciban de espaldas al arco contrario. Esta es la explicación que nos daba el entrenador Campeón del Mundo.



September 17, 2024

Para esos partidos, Scaloni puso en cancha a Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el frente de ataque, mientras que Nicolás González se movió como extremo por izquierda.