Shock mundial: por él, Messi esperará hasta 2026, Neymar volverá y Luis de la Fuente no continuaría

Argentina, vigente campeona del mundo y que se abre a un nuevo horizonte en el que Leo Messi se eche a un lado; o Brasil, que va de mal en peor, donde ha perdido partidos importantes, a Neymar y no tiene un proyecto sólido ni convincente, incluso la España de Luis de la Fuente, asentada como campeona de la Nations League y candidata a su cuarto trofeo europeo este verano, ya están mirando una opción que va a cambiarlo todo para alguna de ellas u otro combinado por nombrar.

Un impacto masivo

Fíjense si es importante en el Manchester City en particular pero en el fútbol mundial en general la figura de Pep Guardiola que en el equipo skyblue es el de Sampedor quien evita que Erling Haaland haga uso de su manida cláusula de liberación. Por algo fue elegido mejor entrenador, por algo lo ganó casi todo en la temporada pasada y por algo tiene al menos siempre a sus equipos ahí, luchando por los trofeos más importantes. Guardiola es garantía.

Sí, posiblemente hablemos del mejor entrenador del planeta y desde luego de uno de los más grandes de siempre, por eso la fecha de su adiós del Etihad Stadium, proyectada y casi asegurada para 2025, más allá de Haaland, tendrá un impacto superlativo en el balompié mundial. Y es que el catalán ha hablado de lo que le gustaría hacer justo después de dejar Mánchester y eso pone manos a la obra a las federaciones más potentes del fútbol: “me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa. Una Copa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto”, dijo a ESPN.

Por eso Argentina, Brasil o España ya están trabajando para llevarse a la gallina de los huevos de oro. Curiosamente lo de La Roja es quizá lo más complicado por temas políticos, y no deja de ser paradigmático que el míster que más y mejor sabe actuar con posesión de balón quizá no pueda dirigir a la selección de su país, que es precisamente quien lleva al balón por bandera desde hace casi dos décadas. Ahora bien, en la RFEF no piensan eso y llegado el caso lo intentarían, con o sin Luis de la Fuente. Pero no son los únicos, Messi o Neymar harían todo por ponerse a sus órdenes en la cita de citas en 2026: la siguiente Copa del Mundo. LaLiga no volverá a ver a Guardiola, no al menos en su siguiente etapa.