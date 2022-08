Ten Hag acaba con Cristiano Ronaldo: João Félix será su sustituto

Cristiano Ronaldo volvió a ser suplente ayer ante el Southampton. De los cuatro partidos de liga que ha disputado ya el conjunto inglés, solamente ha sido titular en uno, en la derrota de Los Diablos Rojos por 4-0 ante el Brentford, y ha empezado desde el banquillo en los otros tres. Quizás, el principal motivo de esta delicada situación sea que el futuro de CR7 aún está en el aire y Ten Hag entienda que no está completamente comprometido con el equipo, y por eso, prefiere esperar a que se aclare del todo.

Sea cual sea el motivo de su suplencia, lo que está claro es que es totalmente novedoso para el portugués. Por primera vez desde hace muchos años, el luso ha sido suplente en tres partidos de los últimos cuatro sin haber lesiones de por medio. Ya sea por resolver su futuro, edad, o que no encaja en la idea de juego de Ten Hag, lo cierto es que la falta de protagonismo en el once del Manchester United puede afectar no solo a su jerarquía dentro del equipo, si no también de la selección, algo que ya se empezó a notar en los últimos enfrentamientos de Portugal en la UEFA National League.

En los cuatro partidos que disputó Portugal en el mes de julio correspondientes a la UEFA National League, Cristiano Ronaldo fue suplente en dos y titular en los otros dos, saliendo en su lugar André Silva, Rafael Leão, Bernardo Silva, Guedes e incluso Vitinha. Es cierto que a esos partidos ‘El Bicho’ llegó tocado, pero si continúa en esta situación en el Manchester United, no sería de extrañar que Fernando Santos también empezase a dejar en el banquillo al máximo goleador de la selección portuguesa.

La titularidad de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Qatar corre peligro y uno de los jugadores que podían pasar a ocupar su puesto podría ser João Félix. El jugador del Atlético de Madrid ha comenzado la temporada a un nivel altísimo, el mejor que se recuerda del luso desde que llegase al ahora Estadio Civitas Metropolitano. Es cierto que Fernando Santos no ha demostrado tener mucha confianza en el ex del Benfica, pero como mantenga este nivel de aquí a noviembre y si CR7 sigue encadenando suplencia en el Manchester United, no sería de extrañar ver al jugador rojiblanco por delante de Cristiano Ronaldo en el once de Portugal en Catar acompañado de Rafael Leão y Bernardo Silva.

El tiempo corre, y que Cristiano Ronaldo cambie de equipo antes del 31 de agosto cada vez se antoja más importante. Si continua en el Manchester United, y Ten Hag le sigue dejando en el banquillo, su papel en la selección portuguesa y en el Mundial podría cambiar radicalmente.