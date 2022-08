Locura final del United para suplir a CR7: 230 millones por dos '9'

El Manchester United ha conseguido revertir la situación en tal solo 6 días. Si hace una semana el futuro de Los Diablos Rojos pintaba totalmente de negro tras dos derrotas en las dos primeras jornadas de la Premier League, colistas, y una imagen que no ayudaba nada para confiar en el equipo, ahora, tras el fichaje de Casemiro y las victorias ante el Liverpool y el Southampton (los ‘red devils’ no conseguían dos victorias seguidas desde el mes de febrero) la afición se ha vuelto a ilusionar y todo lo que antes era negro ahora cada vez empieza a ser más claro, y las buenas noticias podían seguir llegando a Old Trafford en forma de fichajes, aunque no les saldrá nada barato.

Según recogen el ‘Corriere dello Sport’ y el ‘Daily Mail’, el Manchester United estaría pensando en invertir hasta 230 millones de euros de aquí al final del mercado con la intención de traer a la Premier League dos nuevos delanteros que refuercen el ataque de Los Diablos Rojos, Tal y como informa el medio italiano, De Laurentiis, presidente del Nápoles, ha tasado a uno de los principales objetivos de los de Ten Hag este verano en 140 millones de euros. Ahora, los ‘red devils’ ya saben lo que cuesta el nigeriano Victor Osimhen, y éste no llegaría solo.

Tal y como publica el diario inglés, el Ajax estaría abierto a negociar una salida del extremo brasileño de 22 años, Antony, pero no a cualquier precio. El ‘Daily Mail’ asegura que el precio de salida del jugador carioca es de 90 millones de euros y que no negociarán por menos de esa cifra. Es decir, que si a estos 90 millones que pide el conjunto neerlandés le sumas los 140 millones en los que el Nápoles ha tasado a Osimhen, el Manchester United podría gastarse en menos de 3 días hasta 230 millones de euros, y todo ello para suplir a CR7.

La marcha del portugués se considera cada vez más inevitable, Ten Hag volvió a dejar en el banquillo ayer ante el Southampton al ‘7’ y no parece que la relación entre el jugador, el club y el entrenador se vaya a reconducir de aquí a tres días. Su salida se da por hecha, como ocurriera hace dos años cuando salió de la Juventus el último día del mercado, pero aún falta por saber dónde, casualmente, uno de los equipos más interesados en su contratación es el Nápoles, además del Sporting de Portugal, equipo que le dio la oportunidad de debutar en el fútbol profesional. Veremos dónde acaba jugando CR7, pero lo que está claro es que el Manchester United tiene claro a por quién ir si acaba saliendo.