Un delantero de 100 goles para Kane: tridente de oro que asusta a Bale

Marcus Rashford ha acallado esta temporada todas esas voces críticas que incluso pedían su salida de Old Trafford este verano. Con su último gol ante el West Ham, el internacional inglés ha alcanzado los 100 goles con Los Diablos Rojos y ya son muchos los que piden que sea titular en el Mundial de Qatar y que forme parte del tridente de ataque de Southgate junto a Harry Kane y Saka.

“En las últimas semanas había pasado de pensar que Rashford no deberías ir a Qatar a creer que debería tener sitio. Después de verlo en Old Trafford, Southgate pensará que tiene que ser titular por la izquierda en el primer partido contra Irán”, apuntaba Jermaine Jenas, ex del Tottenham en la BBC. Un análisis que comparten otros muchos críticos, y es que todos coinciden, Marcus ha renacido esta temporada.

Esta curso ya suma 7 goles y tres asistencias en 15 partidos entre todas las competiciones, mientras que en todo el curso pasado solo consiguió anotar cinco tantos. Sus números deberían tener por lo menos como premio su regreso a la selección de Inglaterra. Southgate no contó ni con Rashford ni con Jadon Sancho para los partidos disputados en septiembre, pese a haber obtenido el premio a mejor jugador de ese mes.

El ’10’ ha recuperado la titularidad en el Manchester United de la mano de Ten Hag, cuando el año pasado la perdió cuando dirigía el equipo Rangnick, a la par que también Southgate el relegó a un segundo plano en Inglaterra. Ahora, Marcus Rashford llega en un gran estado de forma a Qatar, donde se encontrará con Gareth Bale, ya que, Inglaterra se encuentra emparejada con Irán, Gales y Estados Unidos dentro del grupo B.

Marcus Rashford está pidiendo a gritos no solo regresar a la selección, sino además ser titular, aunque quizás, siendo realistas, esto sea más complicado, ya que, Gareth Southgate parece tener claro cuál será el tridente de ataque en el Mundial de Qatar. A la izquierda, Phil Foden, que este año lleva seis goles y dos asistencias en la Premier League, a la derecha, Buyako Saka, que suma 4 tantos y 5 pases de gol, y arriba en punta el delantero del Tottenham Harry Kane, que con 10 goles es la gran amenaza inglesa.

Marcus Rashford está haciendo méritos y aún tiene cuatro partidos por delante para intentar ganarse el puesto en el once titular de Southgate y retar cara a cara a Gareth Bale. Veremos si acaba consiguiéndolo.