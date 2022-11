Ten Hag no quiere hablar de De Gea: 60M por el sustituto de Casillas

David de Gea ha vivido una semana llena de altibajos. El guardameta de 31 años ha visto como se ha quedado fuera de la prelista de 55 candidatos que Luis Enrique ha enviado a la FIFA para la disputa del Mundial de Qatar, pero en contrapartida, dos días después el ex del Atlético de Madrid se ha revindicado con una gran actuación ante el West Ham que le otorgó la victoria a Los Diablos Rojos (1-0). Ahora, cuando solo faltan dos meses para que comience el mercado invernal, el Manchester United empieza a preocuparse por el futuro del cancerbero, ya que, termina en junio de 2023 y, de momento, no solo no ha empezado a negociar su renovación, sino que, además, ya manejan varios nombres, como el de Diogo Costa, por si acaba dejando Old Trafford al final del curso.

“Solo tiene 31 años, está en forma y creo que puede progresar aún más. Ha sido muy bueno en el Manchester United y creo que lo puede ser en el futuro también”, apuntaba Ten Hag en rueda de prensa al ser preguntado por la renovación de De Gea. La intención del técnico neerlandés es que el ex del Atlético de Madrid continúe y, puede que lo haga un año más, ya que el club tiene guardada una opción unilateral para extender su contrato un año más, pero a partir de ahí su futuro no está nada claro.

Independientemente de si el club decide hacer uso de esta cláusula para extender su contrato un año más, el Manchester United maneja varios nombres para reforzar la portería, entre ellos se encuentran guardametas como Unai Simón o Jan Oblak, pero es Diogo Costa, portero del Oporto, quien ha cobrado fuerza en las últimas semanas debido a las grandes actuaciones realizadas en la Champions League, según The Sun.

Iker Casillas ya avisó del gran futuro de Diogo Costa cuando coincidió con él en el Oporto:” Es una estrella, va a ser un gran portero”, comentaba por aquel entonces, y su profecía se ha cumplido. Ahora el Manchester United se está planteando realizar una oferta por el jugador portugués y su actual valor de mercado es de 25 millones de euros según Transfermarkt, pero tal y como informamos en Don Balón, podría llegar a ofrecer hasta 60 millones. El Mundial de Qatar, donde tendrá que disputarse el puesto junto a Rui Patricio, podría suponer el trampolín final hacia uno de los grandes clubes de Europa.