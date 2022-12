Mourinho, al rescate: Ancelotti no le quiere y lo pide para la Roma

El culebrón de Rick Karsdorp está cada vez más cerca de llegar a su fin. Durante las últimas semanas de la primera parte de la temporada, el jugador neerlandés se ha visto envuelto en una polémica con su entrenador José Mourinho. El técnico portugués acusó públicamente a un miembro de su plantilla de ser un traidor y le invitó a irse en el próximo mercado de fichajes por la falta de implicación en el terreno de juego y todos los medios italianos apuntaban en la misma dirección, Rick Karsdorp. Desde entonces, el club ha estado buscándole sustituto y el último nombre que se añade a la lista es el del jugador del Real Madrid, Álvaro Odriozola.

En este mismo medio ya informamos esta semana sobre las intenciones de Mourinho en futbolista blanco, el cual podría abandonar el club por 7 millones de euros, pero los rumores cada vez son más fuertes. El defensor vasco no cuenta con la confianza de Carlo Ancelotti, así lo demuestran los cero minutos que ha disputado este año con el Real Madrid. El técnico italiano no le ha dado ninguna oportunidad de demostrar su talento este curso pese a realizar un gran año en la Fiorentina en la temporada 2021/2022. Por delante de él están Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Nacho, Rüdiger, Militão e incluso Vallejo. El ex de la Real Sociedad es la séptima opción para el costado derecho de la zaga y si la Roma viene a por él en enero, no pondrá impedimentos a su salida. Un jarro de agua fría para Odriozola.

Álvaro Odriozola regresaba este curso al Real Madrid tras un gran año de cesión en la Fiorentina con la intención de hacerse un hueco en los planes de Carlo Ancelotti. Llegaron ofertas por él en verano, pero quiso quedar y luchar por tener minutos en la zaga del Real Madrid, pero no lo ha conseguido. Ahora, en enero, tal y como apunta La Gazzeta dello Sport, Mourinho le dará una nueva oportunidad, aunque no es el único candidato para ocupar el hueco que deje Rick Karsdorp.

Tal y como publicamos en su momento en Don Balón, Héctor Bellerín también se encuentra en la agenda de la Roma para este verano e incluso ya se habrían producido los primeros contactos con el entorno del jugador, pero su llegada a Italia es más complicada. El ex del Real Betis quiere luchar por un puesto en el once de Xavi Hernández y renovar su contrato con el FC Barcelona. A diferencia de Ancelotti, el técnico egarense sí le da oportunidades a Bellerín y todo apunta a que se quedará como mínimo hasta junio, en cambio, Odriozola, sin hueco en el Real Madrid, resulta una operación más sencilla. Veremos quien acaba llegando a la capital italiana este enero, pero lo que está claro es que la decisión de Mourinho con Karsdorp es definitiva.