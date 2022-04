Ten-Hag abrumado, podría empezar en el United con 14 jugadores menos

Aún no es oficial, pero se da casi por confirmada la contratación de Erik Ten Hag como nuevo técnico del Manchester United para la próxima temporada. Desde su llegada, la etapa de Ralf Rangnick apuntaba a ser la de un técnico interino de larga duración que aguantase las acometidas y los malos momentos del equipo hasta el final de temporada, cuando contratasen al entrenador que sí sería la apuesta final de los Diablos Rojos para volver a competir por todos los títulos. Pero el neerlandés no lo tendrá nada fácil.

A su llegada a Old Trafford se encontrará con un panorama muy difícil de gestionar. Jugadores que terminan contrato y tienen asegurada su salida, otros que quieren salir y ya han comunicado su deseo de abandonar el club, y otros que no tienen asegurada su presencia en el equipo el año que viene, pese a tratarse de futbolistas de grandísimo nivel. En total, 14 jugadores podrían no seguir el curso que viene, según The Mirror.

Salida segura

6 son los jugadores que terminan contrato en junio de 2022 y, por lo tanto, no estarán bajo las órdenes de Ten Hag el año que viene, hablamos de Paul Pogba, Edinson Cavani, Juan Mata, Tahith Chong, Jesse Lingard y Lee Grant.

Han pedido salir

Por su parte, otro grupo de 6 jugadores no están nada contentos con su actual rol en el equipo y han manifestado su deseo de salir de los Diablos Rojos este verano, estos serían Anthony Martial (cuyo regreso a Old Trafford está casi asegurado, el Sevilla no quiere comprarle), Donny Van de Beek, Dean Henderson, Eric Bailly, Phil Jones y Axel Tuanzebe, tal y como publica The Mirror. Quizás a la llegada de Ten Hag el técnico apuesta fuerte por alguno de estos jugadores y su situación cambie por completo, pero a día de hoy, quieren salir.

Futuro incierto

Pese a ser dos grandes pesos pesados del vestuario, los rumores acerca de las salidas de Cristiano Ronaldo y Marcus Rashford no cesan y el papel y la opinión del entrenador del Ajax será determinante en el futuro de ambos jugadores, sobre todo en el de CR7, quien ha supeditado su segundo año de contrato con el Manchester United a su participación en la Champions League.

14 jugadores en total, más de un equipo titular entero podrían abandonar este año Old Trafford, lo que implicaría la llegada de otro gran número de jugadores, en los que ya trabaja la junta directiva: Harry Kane, Rice, Kalvin Philips y Rubén son sus objetivos prioritarios, según informa The Telegraph.