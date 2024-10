A Luis Díaz y Emery no les extraña: con 20 años pulveriza a James y Falcao, OK al bombazo Premier

La irrupción en uno de los grandes gallos de la Premier League, el Aston Villa, de un jugador colombiano de 20 años está siendo meteórica, y por lo tanto despierta la ambición de otros equipos ingleses, que desean ficharlo; que sepamos, ya hay dos en esa vía. Pero no es para menos, lo saben bien Luis Díaz y Unai Emery (su socio en ‘la cafetera’ y su entrenador en Inglaterra, respectivamente): hablamos de un futbolista que posee mejores registros goleadores a su edad que James Rodríguez y que Radamel Falcao, ídolos en el país sudamericano.

Por ahora, una ganga; veremos qué dicen en Villa Park

Advierte Give Me Sport que esos dos clubs que están tras la pista del futbolista del que hablamos, que no es otro que Jhon Durán, son el Chelsea y el West Ham United, pero hay y habrá más si el jovencísimo delantero centro de los villanos sigue afinando su acierto de cara a portería, donde ha anotado 4 goles en 6 partidos en la Premier League y otro más en la EFL Cup en el único duelo (y victoria) de los Lions en la copa, ante el Wycombe Wanderers (1-2). En la Champions no se ha estrenado.

Y hay que decir que su edad y su fulgurante explosión en el fútbol inglés todavía no ha disparado su precio, de ahí que blues y hammers quieran adelantarse al futuro del punta, que promete ser excepcional. Ahora bien, sacar a Durán de Villa Park no será tan sencillo. Emery ya le ha dado al colombiano las riendas del gol en uno de los equipos más importantes de la Premier League; no en vano, el Villa se ha estrenado ganando en la Liga de Campeones y es quinto en la Premier a dos puntos del líder, el Liverpool.

Fundamental en la tricolor y un regalo a los villanos

Así, Durán ya es la sensación en el Villa, pero también en Colombia, donde es indiscutible junto a Luis Díaz y James Rodríguez, jugador red y del Rayo Vallecano, respectivamente. Por tanto, hablamos de un auténtico regalo para Emery y un acierto de su club, ya que Durán fichó por su actual equipo por algo más de 1 (1,7) millón de euros, procedente del Chicago Fire (MLS) y su precio ya se ha multiplicado.