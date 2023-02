Acelerón del United por Bellingham: techo para Klopp y Florentino, y otro gigante rompe la hucha

Casi se puede contar el culebrón de esta temporada y previsiblemente del próximo verano desde el nivel de los pretendientes del jugador y la cantidad que va a suponer ficharlo. Es verdad que el futbolista prefiere, a día de hoy, las ofertas del Liverpool de Jürgen Klopp y el Real Madrid de Carlo Ancelotti, pero el Manchester United se ha subido fuerte a la pelea y no es el único gigante que lo hace.

Manchester City y Chelsea están también tras la pista del centrocampista, pero así como los skyblue no quieren hacer locuras estratosféricas por el jugador, el Chelsea de Todd Boehly sí está dispuesto a todo por el jugador.

Y como no puede ser de otra forma, tanto pretendiente eleva la cifra de compra ostensiblemente. De hecho, de los tres números pelados que se planteó en su momento el Dortmund como cantidad mínima para negociar su venta, es decir, los 100 millones de euros que sonaron en su día, se ha pasado a 140 kilos, una cantidad que lo convertiría en el jugador de la medular más caro del mundo y de la historia del fútbol.

Un mito, lo apoya

La sensación con Bellingham no es que sea ya hoy el mejor centrocampista del mundo, sino que puede serlo, y no solo eso, también resalta de él su capacidad física, que lo hace tan hábil y útil para organizar, como para cortar el juego rival o finalizar desde segunda línea. O lo que es lo mismo, el box to box del siglo XXI.

“Estaría más emocionado si el Manchester United fichara a Jude Bellingham que si ficharan a un nuevo delantero. Si pudieran conseguir a Jude Bellingham, entonces, en mi opinión, sería el fichaje perfecto”, dijo Dimitar Berbatov a Betfred en relación con la posibilidad de que el internacional se vista de red devil.

Ninguno de estos equipos se bajará del carro y sus respectivas sensaciones es que lucharán duro por Bellingham. United y Chelsea, los últimos en llegar, incluso están dispuestos a poner un techo económico a Liverpool y Madrid. Lo cierto es que cuanto más crezca el coste, más se alejará de Anfield y el Bernabéu el jugador del Dortmund.