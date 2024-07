Además de Atlético Madrid y Milan, West Ham se une a la puja: el tanque alemán que asusta la Premier

Todos los caminos conducen a Roma, y aunque no necesariamente se hable del club de la ‘Loba’, el nombre West Ham United podría quedar. Los ‘Hammers’, en busca de un fichaje de peso que pueda liderar en las estadísticas en la Premier League, se postularon para competir seriamente por un futbolista que fue la sensación la temporada pasada en la Bundesliga. El cuadro inglés quedó en la temporada pasada en el puesto 9, lejos de los líderes y varios detalles por mejorar para competir con los mejores, y por esa razón, quiere dar la hora en este mercado de traspasos.

Enfocado en el siguiente paso a la par de sus competidores, West Ham tiene ambiciones serias, y es que Niclas Füllkrug del Borussia Dortmund es el candidato para que se una esta temporada al cuadro de Strafford como su nuevo goleador. Los otros candidatos, según las últimas informaciones, son el Atlético Madrid y el AC Milan, pero la primicia fue que el atacante alemán vería con buenos ojos migrar a otra liga que jamás ha pisado. Incluso, hasta habría disposición del germano para acceder a los términos personales.

La intención es más que seria por parte del West Ham United por contar con los servicios del ‘9’ del Borussia Dortmund. Justamente, el medio ‘Sky Sports Alemania’, a través del periodista Dharmesh Sheth, informó que tanto el club inglés como el alemán iniciaron conversaciones para que el atacante recale en Inglaterra. El mencionado medio confirma que se están discutiendo las condiciones del acuerdo e incluso, que el internacional con la Selección Alemana está abierto a un cambio de país por lo cual no habría problema para las gestiones respectivas.

West Ham United have opened talks with Borussia Dortmund over the signing of striker Niclas Fullkrug.

West Ham are discussing the conditions of a deal.

It is understood Fullkrug is open to the move and personal terms are not expected to be an issue. #WHUFC #BVB https://t.co/8iS5O9TuwV