Destino de delantero colombiano se estanca: West Ham lo espera, pero Aston Villa la pone difícil

El dinero producto de las transacciones en el mercado de fichajes sigue siendo pan de cada día en el fútbol mundial. Precisamente, en la Premier League se manejan grandes cantidades por obtener a futbolistas por un precio mucho más caro de lo que valen, aunque también sucede lo contrario, se paga menos de lo que es el valor real del jugador. Partiendo de ese punto, Aston Villa y West Ham United se han contactado desde hace semanas para tratar de cerrar el fichaje de un delantero colombiano. Se trata de Jhon Durán, quien participó con su escuadra nacional en la última Copa América y que ahora interesa al cuadro hammer.

Durán participó en la pasada temporada como atacante del Aston Villa, equipo que clasificó a la Champions League de la mano del técnico Unai Emery. Una hazaña de la cual el jugador ofensivo fue parte y cada vez que el entrenador lo requirió, este respondió. Tan ha sido su repercusión en poco tiempo que Wes Ham United se interesó en contratar sus servicios, y es por eso por lo que llamó a los villanos para tratar el tema del monto y la transferencia. Cabe precisar que la prioridad del clasificado a la Liga de Campeones es ir por Joao Félix, y por lo cual la venta de Durán saldría a cuenta.

Fabrizio Romano, periodista especializo en temas de fichajes, dio detalles sobre la situación en el traspaso de Jhon Durán por el West Ham. El comunicador confirmó que existe una "propuesta actual por valor de £32 millones más el talento Lewis Orford para unirse a Aston Villa y también una cláusula de venta". Sin embargo, Wes Ham querría hasta 40 millones, por lo tanto, la operación se ha pausado hasta la fecha.

🚨🟣🔵 Understand Aston Villa rejected West Ham new bid for Jhon Durán.



£32m, Lewis Ordford and sell-on clause still not enough to meet £40m valuation wanted by Villa.



↪️⚒️ Negotiations continue as Durán wants West Ham, up to the clubs. pic.twitter.com/c2MUvQFBad