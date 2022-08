Adiós al sueño Champions de CR7: no vuelve a casa, el United le atrapa

Todo el tiempo que pasa sigue jugando en contra de Cristiano Ronaldo y de su deseo de poder jugar la Champions League esta temporada. A pocos más de una semana para que el mercado de fichajes cierre por completo sus puertas, el crack portugués sigue ‘atrapado’ en el Manchester United sin poder encontrar un lugar al que salir para poder disputar la máxima competición de clubes del mundo y además en una situación muy poco agradable ya que está enfrentado con su entrenador Erik Ten Hag.

El mal inicio de temporada que están protagonizando los red devils en la Premier League han acrecentado mucho los problemas. El técnico holandés trató de un inicio de volver a meter a CR7 en la disciplina del grupo y, de hecho, en las dos primeras jornadas de la Premier le dio minutos, primero como suplente y después como titular, pero su rendimiento tampoco ha sido el esperado y no ha podido evitar en absoluto la debacle del United. Así, Ten Hag ha llegado a hartarse del comportamiento de Cristiano y ha tenido incluso enfrentamientos dialécticos públicos con el portugués, evidenciando lo que era un secreto a voces, que es un divorcio entre jugador y entrenador que ya no va a poder revertirse.

Esto supone un motivo más para que Cristiano Ronaldo deje Old Trafford y firme por cualquier otro equipo. De hecho, el Manchester United ha cambiado de parecer también en los últimos días y aunque no entraba entre sus planes venderlo ahora sí que van a poner todas las facilidades del mundo para quitarse este auténtico problema de encima. Sin embargo, la papeleta la tiene ahora el delantero, que no encuentra ningún equipo que apueste por él de manera clara.

Se habló de que el Sporting de Portugal podría hacerle hueco pero la elevadísima ficha de CR7 hace que esta operación resulte prácticamente imposible, por lo que parece una opción descartada. Es precisamente eso, su salario, lo que echa a la mayoría de equipos para atrás y quizás a Cristiano no le quede más remedio que rebajar sus emolumentos de manera considerable si lo que quiere finalmente es terminar saliendo del United para poder jugar la Champions League. Sea lo que sea, tendrá que ser cuanto antes.