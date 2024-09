Alarmas en Arsenal y risas en Manchester City; se lesionó el mejor de Arteta: Haaland fue testigo

Manchester City tiene toda la intención de reafirmar su posición de candidato a conseguir la Premier League, detrás del cuadro de Pep Guardiola existen clubes como Chelsea o Arsenal. Este último, acaba de ser notificado con una mala noticia que viene desde Noruega, Martin Odegaard se lesionó en en el partido con su selección frente a Austria por la jornada correspondiente a la Nations League.

El capitán se fue con mucho dolor y dejó a Erling Haaland para que se encargue de darle la victoria al combinado nórdico. Los médicos de Noruega fueron cuidadosos con Odegaard que, según las imágenes posteriores, su tobillo fue el comprometido. Y en las últimas horas se confirmó una fotografía del talentoso jugador con unas muletas y el pie izquierdo sin apoyar, por lo tanto, se presume que tenga una fractura en el tobillo. A la espera de lo que informe Arsenal, el ex Real Madrid permanecerá en Londres.

Fuerte lesión

Minuto 67 y el partido se paró de pronto, un jugador de Noruega estaba en el suelo retorciéndose de dolor. Se trataba de Martin Odegaard, que se tomaba el tobillo, dando a entender que el dolor era insoportable. Los médicos ingresaron al campo y, si bien el jugador salió por su cuenta y ante la vista atenta de Erling Haaland, no volvió al terreno de juego.

Alertas en Arsenal

Odegaard es uno de los mejores talentos que tiene Arsenal de Mikel Arteta. En el aspecto táctico es fundamental, su crecimiento ha sido notorio, pero ahora, con esta lesión, solo retrasa los planes del técnico español. Los médicos de Noruega se contactaron rápidamente con los del equipo londinense para tratar el tema, y seguramente en las próximas horas haya más información al respecto.

Lo que pierde Arteta

El doctor de Noruega habló al respecto de lo que le pasó al ex Real Madrid. “Tiene una pequeña torcedura en el tobillo. Veremos qué ocurre y qué se puede hacer”, comentó Ola Sand. De ese modo, si el diagnóstico llega a no ser esperanzador, Arteta no solo lo lamentaría, sino que tendría que improvisar con otro jugador en su posición, una que el mediocampista había hilado con el tiempo.