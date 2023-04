Alegría descomunal con un descarte de Xavi: se niega volver y Alemany no se opondrá a su salida

Clement Lenglet está cada vez más convencido de que su futuro está lejos de Barcelona. El central galo dejó el conjunto blaugrana para intentar relanzar su carrera en Inglaterra mediante una cesión al Tottenham Hostpur. Ahora, cerca de finalizar su primera campaña en la Premier League y según informa Calciomercato, Lenglet está encantado con su estancia en Londres y no tiene pensado regresar al Camp Nou, donde tampoco le esperan de regreso.

La campaña de Clement Lenglet en los spurs ha sido más que correcta, ha disputado 18 partidos de liga con un total de 2.068 minutos jugados entre todas las competiciones. El galo ha ido combinando tramos de tres partidos donde no ha jugado, con momentos de gran protagonismo donde ha sido un intocable para Conte. Ahora, con la salida del técnico italiano, habrá que ver si sigue contando con las mismas oportunidades.

Como ya contamos en Don Balón, por su parte, el Barça no espera el regreso de Lenglet, de hecho, en las oficinas del Camp Nou están celebrando que el jugador quiera salir. Pues el galo no tiene hueco en la zaga blaugrana y la delicada economía del club hace necesaria la venta de un jugador como Lenglet, que no aportaría nada a la plantilla.

En cuanto al Tottenham, todo apunta a que están satisfechos con el rendimiento del jugador y no se opondrán a su incorporación, de modo que es probable que no solamente se aligere la masa salarial, sino que se podría ingresar algo de dinero por el traspaso de Lenglet. Sin embargo, todo dependerá del nuevo técnico que fiche el Tottenham, ya que mientras que con Conte parecía garantizado su fichaje, ahora todo dependerá del gusto del nuevo entrenador.

Así pues, en Can Barça están celebrando la que, si todo va según lo previsto, será la primera venta del club en el próximo mercado de fichajes. Lenglet, un futbolista que era una gran carga salarial, dejará definitivamente el Barcelona dirección Londres.