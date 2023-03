Casemiro y De Gea, testigos de un giro histórico con Kane y un anhelo de Madrid y PSG implicados

Harry Kane es uno de los delanteros mejor valorados del mercado y, con Erling Haaland y Kylian Mbappé asentados en el Manchester City y el PSG, es el ‘9’ por el que se está peleando media Europa. El capitán del Tottenham Hotspur es historia viva del conjunto londinense, pero son ya muchas las decepciones vividas en el club y ahora, a falta de poco más de un año para que finalice su contrato, está abierto a negociar un cambio de aires que sí le permita pelear por títulos.

Y ojo, porque el Manchester United es el último club en saltar a escena para abrir la posibilidad de presentar una oferta de 150 millones el próximo verano para cerrar el fichaje de Kane. El club inglés se ha caracterizado durante la última década por ser el gran agitador de la contienda de transferencias y Erik ten Hag no ha dudado en situar al inglés como uno de sus objetivos potenciales para liderar el proyecto.

Efectos muy importantes

No obstante, aquí no reside únicamente el impacto de esta noticia ya que Casemiro, David de Gea, Varane, Bruno Fernandes y el resto de pesos pesados que tienen garantizada su continuidad en Old Trafford la próxima temporada podría presenciar un giro de alto calibre en la entidad: si llega Kane al equipo, Marcus Rashford podría precipitar su salida del club.

Aunque esta temporada el delantero inglés está gozando de un rol privilegiado y se ha convertido en la estrella de equipo, es consciente de que la llegada de Kane podrá afectar mucho a su importancia en el vestuario y de ahí que la opción de abandonar Old Trafford esté abierta… algo que da esperanzas del Real Madrid y PSG de contratar sus servicios.

Tanto españoles como franceses han mostrado un elevado grado de interés en realizar una incorporación galáctica el próximo verano por culpa de las situaciones deportivas y contractuales que atraviesan Karim Benzema y Leo Messi y con la llegada de Kane tendría un motivo de mucho peso para realizar una ofensiva final por Rashford, quien está vinculado con los red devils hasta 2024.