Antonio Conte alegra a Luis Enrique: millonada y revolución en España

Hasta la fecha Adama Traoré había sido incluido en las listas de Luis Enrique como ese elemento disruptivo, diferente, extremadamente especialista y concreto que introducir en determinados partidos para hacerlo saltar por los aires, sin embargo, tal y como os hemos contado en Don Balón, la nueva función, absolutamente protagonista que quiere darle Antonio Conte convierte en posible fichaje del español por el Tottenham en una ganancia para España.

Sobre lo primero, el rol revolucionario que el míster italiano quiere darle a Traoré como carrilero hay que decir que cuadra con el ex de La Masía y no solo lo sitúa como un fijo en el once de los spurs, sino en un posible candidato a quitarles sus puestos entre los elegidos de Luis Enrique en las listas de La Roja a César Azpilicueta y Dani Carvajal, los dos teóricos laterales derechos de Lucho.

En cualquier caso, se haga efectivo o no este enroque de posiciones con el canterano del Barcelona, lo cierto es que el Tottenham está acelerando en estos últimos días del mercado de fichajes por el futbolista del Woverhampton y el acuerdo podría hacerse efectivos en breves instantes, ya que los cerca de 18 millones de euros que habría rechazado los segundos procedentes de Londres van a mejorarse sustancialmente y lo suficiente como para aún sin llegar a los 30 que deseaba en un inicio el equipo del Molineux Stadium, sí alcanzar una cifra considerable y justa por el español.

Esa cifra podría rondar los 20-25 kilos, que el Tottenham ya estaría preparando, según acierta a esbozar, sin concretar la cantidad exacta, Sky Sport. El citado medio de comunicación inglés sitúa a Traoré como teórica competencia de Steven Bergwijn y Lucas Moura en el perfil de extremo o interior, aunque, como decimos, las dudas acerca de situarlo como carrilero existen. En cualquier caso, es un hecho que el Tottenham quiere a Traoré y la operación, salvo sorpresa, va a realizarse. Como decimos, por fin minutos en la esta temporada para Traoré; ganancia para Luis Enrique y La Roja.