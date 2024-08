Arsenal está en serios problemas; Mikel Arteta exige un fichaje: reemplazo para su delantero sentido

Mikel Arteta ha ido de menos a más desde su llegada al banco del Arsenal, luego de haber compartido en el comando técnico con Pep Guardiola en Manchester City. Con el pasar de los meses, el equipo se adaptó a la dinámica del entrenador vasco que para el curso actual, espera darle competencia a cualquiera que quiera ir por el título de la Premier League. Sin embargo, el equipo no está completo tras la sensible baja de Gabriel Jesús por lesión, situación que pone las cosas de cabeza en la interna.

La ausencia del brasileño no hace más que activar un plan que el equipo londinense esperaba no ejecutar, ya hasta la fecha los fichajes han sido bien pensados. Riccardo Calafiori es el ejemplo más claro, quien entró en los últimos encuentros desde el banco, dando un importante toque de calidad a la defensiva 'gunner'. Por otra parte, la llegada de Mikel Merino es cuestión de detalles para que el fichaje se concrete, a pedido del mismo Arteta. No obstante, ahora la idea es buscar a un artillero para que haga olvidar por un momento a Gabriel Jesús.

Gabriel Jesús se lesionó

Para mala suerte del ex Manchester City, cayó lesionado el jueves, comprometiendo la ingle. “Desafortunadamente, el jueves, en la sesión de entrenamiento, justo al final, él (Gabriel Jesús) sintió algo en la ingle”, acotó Arteta. Asimismo, no alertó a los fanáticos con la situación del delantero, pues optó por decir que “necesitamos evaluarlo y una resonancia magnética para ver”.

Arteta manda una indirecta

Si un atacante confiable como Gabriel Jesús, en Londres hay síntomas de preocupación y a la vez esperanza, tomando en cuenta que el mercado de fichajes ya está próximo a llegar a su fin. Arteta, por su lado, envió un mensaje a la dirección deportiva sobre la búsqueda de un sustituto: “Estamos un poco cortos y si podemos hacer algo, lo haremos”.

Merino llega para reforzar

Arsenal apostó por la experiencia de Mikel Merino y decidió abonar 33.5 millones de euros en las arcas de la Real Sociedad. El mediocampista, campeón de la Eurocopa con España, llegó a Londres para pasar los exámenes médicos, pero no hay rastros de una firma de contrato. Hasta donde se sabe, existen algunas diferencias burocráticas que en las próximas horas seguramente se resuelvan.