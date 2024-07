Gustaba a Florentino como alternativa a Leny Yoro, pero Mikel Arteta lo cierra para frenar a Haaland

Tras ser una de las pocas noticias positivas de la selección de Italia en la Eurocopa, Riccardo Calafiori ha sido el elegido de Mikel Arteta para convertirse en su primer fichaje de este mercado de verano. Un fichaje que, según informa GOAL, habría costado unos 42 millones de euros al conjunto londinense, que sumará a sus filas a uno de los mejores zagueros de la pasada temporada para acabar de confirmar una línea defensiva de absoluta élite.

🚨🔴⚪️ Riccardo Calafiori, on his way to London with his agents — all set for medical tests with Arsenal!



Here Calafiori with Chairman & founder of WSA Agency Alessandro Lucci and CEO Alessio Ceccarelli.



🇬🇧🛫 pic.twitter.com/aVDZJ4TYXi