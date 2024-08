Arsenal y Liverpool aplastan a Barça y Atleti: se acabó, OK al 2 pack clave en la Eurocopa de España

Casi todos los aficionados de España y Alemania, tanto en el estadio como en sus casas, se preparaban ya para la tanda de penaltis en el Mercedes Benz Arena de Stuttgart el día 5 del pasado mes de julio cuando Mikel Merino remató a las mallas de la portería de Neuer dando a La Roja (2-1) el pase a las semifinales de la Euro 2024; por su parte, su socio en la Real, Martín Zubimendi, se hizo con los mandos del equipo español en la final ante Inglaterra cuando Rodri se lesionó. Es decir, los dos fueron determinantes en el cuarto título continental del combinado hispano, y los dos pueden ser la traca final de la Premier en esta ventana de transferencias estival.

El Arsenal decide; el Liverpool, sueña

En un principio, Mikel Arteta soltó el radar del Arsenal sobre los dos jugadores del club txuri-urdin, pero las cifras por Zubimendi, amén de Declan Rice, que juega en su puesto, han reforzado la idea londinense de focalizar esfuerzos en Mikel Merino, el cual, de hecho, está ultimando los detalles para firman por los gunners, toda vez que los realistas no renovaron al mediocampista y el técnico del equipo londinense ha convencido, por proyecto y estilo de juego, al jugador de 28 años de que cambie de aires. Y ahí poco va a poder hacer ya la entidad vasca.

Más resistencia opone el otro protagonista y la misma entidad donostiarra ante la marcha de Martín Zubimendi (es significativo que este sí y no Merino estuviera en la convocatoria ante el Unión Berlín), no ya a Londres, sino a Liverpool. El problema, no obstante, no está resuelto para Imanol Alguacil ya que los reds, tal y como os adelantamos en Don Balón, han formalizado una oferta por la cláusula del jugador, en torno a los 60 millones de euros, de modo que es decisión del pivote quedarse o marcharse a la liga inglesa, nada menos que a Anfield.

Barça y Atleti echaron el freno

Curiosamente los dos conjuntos ingleses han tumbado las aspiraciones con sendos jugadores de la Selección Española de Fútbol de FC Barcelona y Atlético de Madrid, los cuales querían hacerse con sendos jugadores. La perseverancia y la cantidad ofertada son claves en esta doble derrota culé y rojiblanca, que ahora tiene pinta de doble fuga a la liga inglesa.