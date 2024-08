Arteta se maravilla con la forma de una de sus figuras y sueña con destronar al City de Guardiola

En la previa de una nueva temporada en la Premier League al frente del Arsenal, Mikel Arteta confía en que ahora sí definitivamente podrá destronar al Manchester City de Pep Guardiola. En las últimas horas se mostró deslumbrado por el estado del brasileño Gabriel Jesús y eso le renueva la confianza para afrontar la competencia.

“La primera sensación cuando lo vi este verano fue algo diferente. Lo podía sentir. La energía de Gabriel era diferente. Su apariencia es diferente, su forma de moverse es diferente ¡Se ve bien!”, dijo el entrenador según informó el periodista de Daily Telegraph, Sam Dean.

