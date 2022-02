Atención: CR7 quiere como aliado a un objetivo del Bernabéu y de Klopp

Cada vez son más los clubs que están tanteando la incorporación de Youri Tielemans en el próximo mercado de fichajes. El futbolista belga del Leicester lleva un par de campañas brillando a un nivel excelso en los foxes y por ello está acaparando la atención de los mejores equipos del continente.

Primero fue Jürgen Klopp el que, atendiendo a las posibles salidas de Thiago Alcántara, James Milner y Chamberlain puso sus ojos en él. Más tarde, Florentino Pérez anotó su nombre en la agenda blanca como un recambio potencial para Luka Modric, quien todavía no ha renovado su contrato con el Real Madrid, el cual finaliza el próximo 30 de junio.

No obstante, ahora el Manchester United es el club que parece estar dispuesto a asestar el golpe millonario el próximo verano, tal y como ha informado Daily Star. El conjunto inglés ya se ha hecho a la idea de que Paul Pogba no renovará y, dado que otro centrocampista como Fred también podría salir de Old Trafford, la urgencia por encarrilar un relevo de garantías cada vez apremia más. Ralf Rangnick cada vez está acumulando más papeletas para no seguir en el club la próxima temporada y, al mismo tiempo, Mauricio Pochettino parece ser el candidato elegido por la directiva para tomar el mando del equipo.

Será el argentino, si esto ocurre, el que tenga la última palabra al respecto, pero se antoja complicado que el actual entrenador del PSG se oponga al deseo de la directiva de depositar 60 millones de libras para arrebatar a Tielemans a Real Madrid y Liverpool y cerrar la llegada de un aliado de lujo para CR7, quien esta temporada está acusando la falta de creatividad en el equipo ya que el ariete portugués apenas está teniendo participación en el juego de los Red Devils y, de ahí que sus números goleadores se hayan estancado por completo.

No obstante, ni blancos ni rojos aún han desistido de la idea de fichar al belga y, aunque ahora el United el que lidera la carrera para hacerse con sus servicios, todavía quedar mucha tela que cortar en este culebrón que cada vez está acumulando más pretendientes en la puja.