Barça y Real Madrid van tras él, costaría 175M, pero con su firma Guardiola, bloquearía su adiós

Pese a no haber sido su mejor temporada, Erling Haaland sigue siendo el mejor delantero centro del planeta. Si bien es cierto que ha mostrado ciertas flaquezas en su juego, la realidad es que no hay ningún equipo en el mundo que no estaría encantado de contar con el noruego en sus filas. En este sentido, el Manchester City es el gran afortunado que tiene al cíborg en sus filas, un beneficio que no quieren perder bajo ninguna circunstancia.

Es por este motivo que, según informa The Mirror, el conjunto mancuniano se ha decidido a centrar gran parte de sus esfuerzos -y de su presupuesto- en asegurarse la renovación de su goleador. Pues, no son pocos los gigantes que sueñan con su fichaje, Barça y Real Madrid entre ellos.

El foco en romper la cláusula de los 175 ‘kilos’

Si hay algo de lo que se ha venido hablando desde que Haaland llegó al City es una famosa cláusula que liberaría al noruego siempre y cuando llegara un equipo y pusiera 175 millones de euros encima de la mesa. Una cifra que, por alta que parezca, es ciertamente asumible para fichar a un jugador como el noruego, que apunta a ser un constante en la lucha tanto por la Bota de Oro como por el Balón de Oro.

De este modo, la idea del City en cuanto a la renovación de Haaland va más allá de extender su contrato pasado 2027, sino que iría ligada a la eliminación de dicha cláusula de rescisión que no hace más que poner en riesgo constante la continuidad del jugador estrella del equipo.

Y es que tanto Pep Guardiola como toda la directiva citizen, tienen claro que Erling Haaland debe ser su hombre gol de aquí a muchos años vista. Siendo el noruego el mejor sucesor posible de Sergio Agüero. Pues, si algo va a caracterizar el gran Manchester City, es la presencia de un delantero centro de primera talla mundial. Primero lo fue el Kun y ahora quieren que lo sea un Erling Haaland que, si sigue marcando goles al ritmo que los está marcando, va para leyenda absoluta tanto en el City como en la Premier. Todo dependerá de si renueva o busca retos fuera del Etihad.