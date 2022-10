Bin Salmán ataca: el sustituto que quiere el Madrid por Modric peligra

Mijailo Mudryk se ha convertido en una de las piezas más codiciadas del mercado actual. El centrocampista de 21 años del Shakhtar Donetsk ha sonado recientemente para reforzar la medular del Real Madrid y el ucraniano es uno de los nombres que Florentino Pérez tiene apuntado en su agenda como posible sustituto de Luka Modric para cuando este decida colgar las botas, ya que, en el conjunto blanco tienen claro que será él quien deba tomar la decisión porque ellos no le van a echar.

Luka Modric volvió lesionado después de disputar con su selección los partidos clasificatorios para la Final Four de la UEFA National League y además de volver con el objetivo cumplido, regresó también con unas molestias en su pierna izquierda que le va a hacer perderse varios partidos con el conjunto blanco, aunque, el objetivo del croata es recuperarse a tiempo para el clásico ante el FC. Barcelona del próximo 16 de octubre a las 16:15, hora española.

Luka Modric es eterno, siempre que sus piernas y su cuerpo aguante podrá seguir en el Real Madrid, no parecen que tenga los 37 años que recientemente acaba de cumplir el 9 de septiembre, pero a pesar de ello, en el club son conscientes de que tarde o temprano el croata ya no va a estar y por eso llevan tiempo intentando buscarle un sustituto de garantías. El principal objetivo de Florentino Pérez es Jude Bellingham, pero por si las negociaciones con el futbolista del Borussia Dortmund no acaban prosperando debido a la alta competencia con otros clubes como Liverpool o Chelsea, el presidente tiene un plan B, Mijailo Mudryk, aunque este parece que tampoco será sencillo traerle al Santiago Bernabéu.

Según apunta el medio inglés The Sun, varios equipos de la Premier League, entre los que se encuentra el Newcastle de Bin Salmán quieren hacerse con los servicios del centrocampista ucraniano de 21 años. El gran rendimiento con el Shakhtar Donetsk esta temporada y la pasada no ha pasado desapercibido por la liga inglesa, ya que, Everton y Brentford también lo quieren y el Niza de la Ligue 1.

Muchos equipos andan detrás del centrocampista ucraniano para hacerse con uno de los mediocentros con más proyección del fútbol europeo. El Real Madrid no le quita ojo mientras trabaja en el fichaje de Bellingham y temen que pueda ocurrir lo mismo que ocurrió con Haaland y Mbappé y quedarse al final sin ninguno, estando de por medio los millones de Bin Salmán, Florentino Pérez no puede fiarse. Veremos qué acaba sucediendo.