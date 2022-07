Bin Salmán pasa al ataque: 60 millones para olvidarse de Neymar

Contra todo pronóstico, el Newcastle no está siendo uno de los equipos que más está gastando en este mercado de fichajes, en lo que llevamos de verano, ‘Las Urracas’ han invertido un total de 66 millones de euros en tres jugadores: Sven Botman, defensa central del Lille por el que han pagado 37 millones de euros, Matt Targett, lateral izquierdo, por el que se han gastado 17,5 millones de euros para hacerse en propiedad con él puesto que estaba cedido desde enero por el Aston Villa, y Nick Pope, portero del Burnley, que ha costado 11,5 millones de euros.

Tres incorporaciones que saben a poco teniendo en cuenta que el Newcastle es a día de hoy el club más rico del mundo, pero los directores económicos de los ‘Magpies’ tienen los pies en el suelo y son conscientes de que un equipo no se construye con dinero, sino con un proyecto deportivo sólido, por ello, Bin Salmán se ha olvidado de Neymar Jr, que ha sonado en más de una ocasión como posible destino del brasileño si acabase saliendo del PSG, y está preparando 60 millones de euros para acometer dos nuevos fichajes: James Maddison y Maxwel Cornet.

Por el centrocampista del Leicester City pretenden pagar hasta 40 millones de euros para conseguir su traspaso, pero no lo tendrán nada sencillo, ya que los ‘foxes’, no solo no quieren venderle, sino que están trabajando en un nuevo contrato para el mediocentro inglés de 24 años, apunta el diario The Telegraph.

Por su parte, el fichaje de Maxwel Cornet parece más sencillo. El Newcastle está dipuesto a ofrecer al Burnley hasta 20 millones de euros para hacerse con los servicios del extremo izquierdo de 25 años. El atacante costamarfileño ha despuntado este año en la Premier League a las órdenes de Sean Dyche y ha anotado 9 goles y dado una asistencia en los encuentros que ha disputado, señala el Talksport.

Así pues, los nuevos objetivos del Newcastle no son grandes estrellas de renombre por lo que pagar millonadas, como hacen el Manchester City y PSG, es cierto que ‘Las Urracas’ no tienen tanto caché como ellos, pero el dinero lo mueve todo, si no que se lo digan a Neymar. Bin Salmán y su equipo económico y deportivo prefieren dar pasos pequeños, pero seguros, la gloria les espera, pero no les importa que sea dentro de 5 años, en vez del curso que viene. Su principal objetivo ahora es entrar en Europa, y luego, ya se verá.