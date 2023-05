Bombazo que revuelve a United, Al Nassr y Madrid con CR7 por una mudanza a un grande de la Premier

Cuando Cristiano Ronaldo decidió por su cuenta y juicio y en pleno proceso de desintegración en la relación entre el futbolista, el Manchester United y Erik tan Hag, por entonces su entrenador, citarse con el periodista Piers Morgan para largar de lo lindo de su segunda etapa en el club de Old Trafford, poco menos que se puso una cruz, que terminó por echarle por la puerta de atrás de los red devils y cerrarle otras tantas de entrada por Europa, una muy relevante.

El mensajero y un nuevo sorprendente mensaje

El que fuera mensajero del descontento de CR7 en aquel momento ahora se convierte en emisor de una noticia que es un auténtico bombazo para los dos exequipos de CR7, United y Real Madrid, pero también para su actual club, el Al Nassr, ya que Morgan ha revelado que CR7 tenía una intención muy clara en 2022 y no pasaba precisamente por irse a la liga de Arabia Saudí, sino fichar por un grande de la Premier League, uno muy concreto.

Al respecto de una conversación del periodista sobre la pérdida del título por parte de los gunners en favor del Manchester City de Pep Guardiola, que lo tiene hecho, Morgan afirmó en Twitter que “si hubiéramos fichado a Ronaldo cuando se fue del United, hasta el final de la temporada, como estaba ansioso por hacer, por cierto, habríamos ganado la liga. Sabe (Ronaldo) cómo ganar grandes trofeos y cómo marcar goles cuando realmente importa”, manifestó.

De modo que la mudanza de CR7 rumbo a Old Trafford procedente de a Juventus de Turín, a su vez procedente del Real Madrid, podría en poco tiempo haber pasado de un fichaje frustrado con el mismo City, a su regreso más o menos triunfal al Teatro de los sueños para finalmente escribir una última página de oro en la Premier League en el Emirates Stadium, junto a Mikel Arteta y Martin Odegaard. No sabremos ya qué habría pasado, pero seguro que la revelación no deja indiferente a ninguno de los clubs que han contado con el portugués en sus filas... y a los que pudieron tenerlo.